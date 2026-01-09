El PP de Vigo exige información sobre la balaustrada del Paseo de Alfonso

El PP de Vigo exige explicaciones sobre qué es lo que va a pasar con la balaustrada y los querubines del Paseo de Alfonso, retirados en diciembre por las obras del barrio do Cura. El portavoz popular en el Concello, Miguel Martín, exige al alcalde, Abel Caballero, que rompa su silencio y diga «si van a volver a su lugar o serán reubicados».

Martín recordó que ha pasado ya un mes desde la retirada y desconoce el paradero de los querubines, recordando que no están incluidas en el catálogo del Patrimonio Cultural de la ciudad, a diferencia del mirador y otros elementos de la zona como el quiosco o el lavadero de Poboadores.

«No hay más que silencio y suposiciones, por eso pedimos aclaraciones dado que se trata de piezas sobre las que el gobierno local tiene la obligación de velar por su conservación, Caballero es el responsable último de lo que pase con este conjunto arquitectónico», añade Martín, que desconfía del alcalde «porque los precedentes recientes no invitan precisamente a confiar».