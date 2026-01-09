El polémico piso de «lujo» de Vigo: 120.000 euros, sin armarios y un único ventanuco con rejas

La crisis de la vivienda en Vigo no afecta solo a los precios del alquiler, el precio del metro cuadrado en la ciudad también se ha disparado en los últimos años. Esta situación ha llevado a que sea cada vez más frecuente encontrar en los principales portales de venta pisos por un valor que nos parecería impensable hace un tiempo viendo su estado.

Ya sea para alquilar o para comprar, en estas webs se ofrecen pisos minúsculos, sin calefacción, con menos horas de luz al día que un sótano o con el mobiliario justo para considerarse habitable a precios de escándalo. En Vigo, uno de estos polémicos pisos se ha vuelto viral en los últimos días gracias a un vídeo cargado de humor que lo disecciona.

La arquitecta y creadora de contenido gallega, Laura Pato (La petit patito), se ha hecho viral en redes por su forma de comentar estas ofertas a las que de forma irónica cataloga de «lujo».

Un ventanuco con rejas, sin armarios y con «neverita para birras»

En su vídeo, la arquitecta nos presenta un piso de 50 metros cuadrados ubicado en el centro de Vigo, anunciado con un precio de 120.000 euros. Como señala Pato, la vivienda se presenta como «monoambiente con vitrina», una forma elegante de señalar lo que se aprecia en un solo vistazo: un piso minúsculo.

Este piso, un primero con ascensor, tiene una cocina formada por: «monohornillo, neverita para birras y no lugar para la fregona». A cada nuevo descubrimiento en esta vivienda, la arquitecta subraya de forma irónica: «lujo».

«No hay armario, pero hay vitrina para ganar todos los premios que vamos a ganar viviendo en este piso», apunta. En las imágenes también se puede ver que sobre la cama hay un conducto de ventilación «para huir como en las películas. Lujo cinematográfico».

Sin embargo, «lo más interesante», como la misma Pato recuerda, es que a simple vista la única ventana visible en la vivienda es un ventanuco de «15x15 centímetros con rejas». Como se puede apreciar en las fotos de la oferta, esta es la única entrada de luz natural con la cuenta el piso.

El precio de la vivienda en Vigo

Según los datos del portal inmobiliario Idealista, el más utilizado para la búsqueda de un techo, la oferta de habitaciones en arrendamiento subió un 55,5% en los dos últimos años, periodo en el que el precio medio del metro cuadrado en alquiler se incrementó más de un 19%: pasó de 9,4 a 11,2 euros, comparación que refleja la tensión del sector inmobiliario.

Actualmente, Idealista reúne más de 280 anuncios de habitaciones en arrendamiento. Hace dos años, en enero de 2024, eran 182. Este incremento coincide con la constante escalada de los precios del metro cuadrado en los pisos de alquiler y en venta, lo que empuja a una gran cantidad de ciudadanos (jóvenes y estudiantes, sobre todo, pero también familias) a optar por la fórmula de compartir vivienda ante la imposibilidad de afrontar el pago de un alquiler completo.

Al alquilar una habitación, se arrienda un dormitorio dentro de la vivienda, otorgando también derecho al uso compartido de las áreas comunes, como el salón, la terraza, la cocina o el baño. Se reparten gastos.