Paso adelante del Concello en la reforma de la piscina de Teis

El Concello de Vigo ha dado un nuevo paso en la reconstrucción de la piscina de Teis, que financian la entidad municipal y la Diputación de Pontevedra, con la aprobación de la contratación de la asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras. Esta partida concreta asciende a 203.000 euros, dentro de un proyecto cuyo presupuesto total ronda los siete millones de euros.

El alcalde, Abel Caballero, destacó que los trabajos avanzan «a toda velocidad» tras la demolición de la antigua piscina, destruida por un grave incendio. Según explicó, la obra entra ahora en la fase de instalación de fontanería y saneamiento, dentro de un replanteamiento integral que dará lugar a una piscina de mayor tamaño, con más salas, más dotaciones y mejores instalaciones.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, insta a Abel Caballero a explicar a la ciudad por qué oculta intencionadamente las inversiones provinciales en Vigo.

Críticas de la Diputación

«Por segundo día consecutivo y, en esta ocasión, con motivo de la reforma de la piscina de Teis, el alcalde ha obviado la financiación de 5 millones que aporta la Diputación de Pontevedra para recuperar esta dotación deportiva en Vigo», lamentó la entidad provincial. «Una cuantía que resulta imprescindible para llevar a cabo dicha actuación y para contratar la asistencia técnica que se ha adjudicado hoy», apostilló.

«Un paso que, por cierto, se produce ocho meses después de la adjudicación de los trabajos de reconstrucción. En este sentido, Luisa Sánchez ha lamentado que la obra se haya visto salpicada por la habitual lentitud del gobierno local en materia de contratación», traslada la administración provincial.

Asimismo, Luisa Sánchez ha llamado al regidor local a aclarar a la ciudad de Vigo «por qué entró en pánico el pasado 22 de diciembre al enterarse de la presencia de la vicepresidenta en Teis junto a un grupo de vecinos».

«Tal y como ha recordado, la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo habían programado para ese día una visita del alcalde y el presidente a las obras de la piscina, en la que Luisa Sánchez no iba a participar, pero Caballero dio la vuelta cuando se dirigía en coche a ese encuentro con Luis López, protagonizando así un insólito y grotesco caso de deslealtad institucional», comenta.