Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío

Ambas rutas acaban de ponerse a la venta por 43 y 70 euros por trayecto

Peinador tiene atados 6 destinos estivales, la mitad que en 2025

Un avión de Air Nostrum en Peinador un día con mucha niebla.

Un avión de Air Nostrum en Peinador un día con mucha niebla. / Marta G. Brea

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

El aeropuerto de Vigo está inmerso en uno de los inviernos más fríos que se recuerdan en lo que a oferta de rutas se refiere. Tras la caída de la conexión con Londres de Ryanair el pasado 4 de enero, Peinador solo tiene ahora cuatro destinos regulares: Madrid (Iberia y Air Europa); Barcelona (Vueling); Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (Binter). Air Nostrum acaba de activar la venta de dos nuevas rutas. Ambas para verano. Desde 43 y 70 euros por trayecto.

Pero ni siquiera estas conexiones contribuirán a calentar la oferta de destinos desde el aeropuerto de Vigo. La templarán, pero poco más. Lejos de funcionar toda la temporada aeronáutica de verano (de finales de marzo a finales de octubre), lo harán solo de mediados de julio a finales de agosto. Mes y medio. Una de ellas, gracias al Gobierno cántabro; la otra, insular, indirectamente también.

El aeropuerto de Vigo tuvo en la temporada de verano de 2025 un total de 11 rutas directas. Y la pasada campaña estival ya no fue una oferta para nada histórica. Con unas 360.000 plazas entre julio y septiembre, se convirtió en la menor desde el COVID.

Para el próximo verano, por lo pronto, están solo a la venta 6 rutas: las actuales de invierno (Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife) y ahora también Santander y Mallorca, que son las que Air Nostrum acaba de poner a la venta, pero solo entre el 18 de julio y el 29 de agosto. Lejos quedan los veranos en los que el aeropuerto de Vigo llegó a tener 8 rutas internacionales y hasta 20 destinos directos en su parrilla de vuelos en 2017.

Santander y Mallorca

La ruta entre Vigo y Santander se pone en marcha gracias un convenio de promoción turísticas rubricado entre la aerolínea y el Gobierno de Cantabria. De hecho, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, llegó a comprometerse con el anterior presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, a colaborar para ampliar las frecuencias de ese enlace. Lo hicieron en Prime Time durante su encuentro en el programa El Hormiguero. Pasó el tiempo y esa ruta no se mejoró, aunque Cantabria sí cumplió su parte y la licitó. Tras vencer el contrato, lo ha renovado este año.

Abel Caballero y Miguel Ángel Revilla, en El Hormiguero. 27 enero 2022. Antena 3

Abel Caballero y Miguel Ángel Revilla, en El Hormiguero. 27 enero 2022. Antena 3 / Antena 3

El vuelo entre Vigo y Santander, ya a la venta desde 43 euros por trayecto, operará entre el 18 de julio y el 29 de agosto todos los sábados y martes con un avión de 100 plazas en cada sentido.

El vuelo entre Vigo y Mallorca, ruta que Air Nostrum llegó a operar todo el año, se ha puesto a la venta en esta ocasión solo durante mes y medio y en las mismas fechas que la de Santander (sábados y martes). Es decir, la aerolínea aprovecha la rotación del avión para hacer los mismos días un «W»: Palma-Vigo-Santander-Vigo-Palma. Los billetes del vuelo de Air Nostrum entre Vigo y Palma de Mallorca están a la venta desde 70 euros por trayecto.

Aunque en años anteriores Air Nostrum llegó a operar otras rutas en Vigo durante el verano, como Lanzarote, Valencia, Gran Canaria, Ibiza... en 2026, según han confirmado fuentes oficiales de la aerolínea, solo volará a Santander y Mallorca.

