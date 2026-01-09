Nuevo récord de ocupación en los pisos turísticos de Vigo: representan ya el 33% del total en temporada baja

El fenómeno turístico que vive Vigo desde hace una década es difícil de explicar sin el bum que han supuesto las viviendas de uso turístico, que han permitido incrementar de manera fulgurante las plazas ofrecidas a los visitantes y ampliar la oferta que realizan desde siempre unos hoteles que también viven una época muy buena, empujados por proyectos como el de la Navidad que han reforzado la marca Vigo a niveles que pocos soñaban.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de certificar que los centenares de pisos turísticos que operan en Vigo registraron entre enero y junio del año pasado un nuevo máximo histórico en pernoctaciones, que ascendieron hasta las 183.570 tras un incremento del 14,2% respecto a los datos del mismo período de 2024, una subida que contrasta con la desaceleración vivida por hoteles y pensiones en el primer semestre del pasado año, cuando las noches contratadas en estos establecimientos cayeron un 7% en relación al de 2024.

Con estos mimbres, se consolida todavía más la tendencia de los últimos ejercicios en los que los alojamientos en pisos tienen cada vez un peso más elevado respecto al total de estancias en Vigo. Por primera vez en un primer semestre, las pernoctaciones en VUT representan un 33% del total, cinco puntos más que el año pasado y el triple del 11% que suponían justo antes de la pandemia, cuando estos establecimientos empezaban a crecer como la espuma.

Por meses, son especialmente relevantes las subidas registradas en enero y en abril, coincidiendo con el último tirón de la Navidad 2024-2025 y la Semana Santa. El incremento en estos períodos fue del 39 y el 42%, respectivamente, mientras que junio se acerca ya a las 50.000 pernoctaciones tras anotar una subida del 12% en la comparativa interanual.

Los datos turísticos en estos alojamientos conseguidos por Vigo sitúan a la ciudad como la gallega que más estancias anota en las VUT, por delante de Santiago por primera vez en un primer semestre de un año, mientras que amplía notablemente su ventaja con A Coruña, que registró un menor número de pernoctaciones en relación a 2024.

La progresión en los meses menos propicios del año para el turismo en Vigo hace pensar que, con los datos definitivos que publique el INE en su momento de todo el 2025, las VUT superarán con claridad la barrera de las 600.000 noches contratadas, posibilitando que la ciudad olívica no baje del listón de 1,5 millones de estancias totales.