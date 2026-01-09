Un novio elige la bola de Navidad de Vigo para hincar rodilla frente a su novia: «¡Sí, quiero!»

«Gracias a este transeunte aleatorio por grabar el momento más bonito de mi vida hasta ahora». Junto a un «tikkktakkkk» y dos emojis -de un reloj de arena y una anillo- la turista cántabra Rocío Cuesta subía a su cuenta de TikTok el episodio más especial que vivió con su novio durante sus vacaciones navideñas en Vigo.

Se acercaban a ver la gran bola de Navidad situada en la farola de Urzáiz cuando, a la entrada de este adorno gigante, su 'gordito' (como así le llama Rocío a su chico), dobló la rodilla y le cogió de las manos, ante la mirada incrédula y de sorpresa de su novia.

«¿Quieres casarte conmigo?»

Mientras, una persona anónima a la que el chico le había pedido que grabase el momento, tomaba buena cuenta de la escena con un teléfono móvil. El resto ya es historia con final feliz: «¿Quieres casarte conmigo?», dijo él, después de sacar una cajita del interior de su abrigo, y abrirla para mostrarle a ella una sortija de pedida. «¡Qué me estás contando!», dijo ella. Sin mucho pensárelo y a renglón seguido, respondió a la pregunta de su novio: «¡Sí, claro que sí!».

Ella le cogió de la cara, le incorporó a su altura y le dio un beso en los labios para sellar esa emocionante pedida de mano, que se produjo ante las decenas de personas que transitaban a esa hora por la calle y que no dejaban de aplaudir.

«¿Te gusta?», le dijo su 'gordito' mientras le ponía el anillo en el dedo. «¡Sí, estoy flipando!», respondió Rocío, emocionada.

Aunque seguramente el enlace se celebre en tierras cántabras, Vigo siempre estará en el corazón de esta pareja, después de protagonizar uno de los episodios más bonitos de sus vidas.