Netflix echa las cartas en Vigo: una carpa en Vialia promete lecturas de tarot, sorpresas y regalos

La plataforma Netflix ha elegido Vigo como la primera ciudad española en la que recalar para dar a conocer sus contenidos para este nuevo año.

La acción promocional que anunció previamente era tan llamativa como misteriosa: una «lectura de cartas» en plena calle para invitar a los vigueses a «descubrir su futuro y el de Netflix en 2026».

La convocatoria, difundida por la propia plataforma en redes sociales, situaba el evento en el cruce entre Vía Norte y Urzáiz y se prolongaría durante todo el fin de semana.

Carpa circense del tarot

El montaje incluye una carpa y una food truck, «lectura de cartas, sorpresas y regalos». El despliegue atrajo a numerosos curiosos, así como a seguidores y suscriptores de los contenidos a la carta de esta plataforma, que hacían cola frente a esa lona misteriosa en la que, supuestamente, un tarotista les leería el futuro sobre sus series favoritas.

La campaña juega con la estética y el lenguaje del tarot: en el vídeo compartido por Netflix aparece el nombre de Vigo impreso en una carta, acompañado del mensaje «Vigo, este futuro sí lo vas a ver venir», una frase que funciona como gancho para acercar al público a la acción urbana. Detrás del guiño esotérico está una iniciativa global de la plataforma para presentar, en clave lúdica, parte de sus estrenos de 2026.

Netflix ha lanzado también una experiencia digital de tarot dentro de la campaña Discover Your Future, que propone una lectura personalizada a partir de cartas asociadas a títulos que llegarán el próximo año: el usuario elige una baraja y responde a varias preguntas para obtener una predicción ligada a series y películas del catálogo futuro.

Netflix predice el futuro en Vigo / Pablo Hernández Gamarra

Con esta puesta en escena, Netflix convierte uno de los puntos más transitados de la ciudad como es el entorno del centro comercial Vialia en un pequeño consultorio de predicciones: una mezcla de espectáculo, promoción y curiosidad para atraer miradas, y, de paso, alimentar la expectación sobre lo que llegará a la plataforma en 2026.

Este viernes los fans han acudido desde las cinco de la tarde a una iniciativa que concluye a las nueve de la noche. También podrán hacerlo el sábado y domingo en un horario ampliado. Además del vespertino del viernes, podrán hacerlo de 11 a 14.00 horas.

Desde Netflix, adelantaban a FARO que «llevaremos a cabo una experiencia inspirada en el tarot y la idea de descubrir las series y películas que más te engancharán durante el año», una propuesta experiencial y abierta al público que conecta con los próximos estrenos y novedades que marcarán el entretenimiento en 2026.