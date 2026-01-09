Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis

El emblemático Hotel Bahía, inaugurado formalmente en el año 1971 y parte inconfundible del skyline de la ciudad, cerrará temporalmente a partir de este sábado para iniciar una metamorfosis tan ansiada como necesaria, informó la dirección del hotel a su plantilla. Atrás quedarán sus inconfundibles azulejos de color azul maltrechos por el tiempo, su cartelería mil veces retratada por vecinos y visitantes, para vestirse de blanco y convertirse en un edificio más sostenible energéticamente. Y, en lo empresarial, convertirse en un hotel cuatro estrellas superior, misma categoría que enarbolan ya establecimientos como el Attica21 de Samil, promovido por Inveravante.

El Bahía pasará a disponer de 141 habitaciones —cuatro individuales, 10 familiares y 127 dobles; actualmente, cuenta con 91— y capacidad para cerca de 300 huéspedes. La actuación tiene un presupuesto de ejecución que supera los 5,4 millones de euros —como consta en la documentación remitida a la Xerencia Municipal de Urbanismo— y contempla mejoras en accesibilidad, seguridad y distribución interior. En la primavera del año pasado, comenzaron las demoliciones interiores.

Fotos montaje del futuro hotel Bahía / FdV

Durante la ejecución de las obras, que se prolongarán previsiblemente lo que resta de año, la plantilla de Hotel Bahía de Vigo SA estará al amparo de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Esto es, con los contratos suspendidos, que serán reactivados a la reapertura del establecimiento, propiedad de Ferreiro Properties SL. En el ejercicio 2024, el último del que se han presentado cuentas en el Registro Mercantil, su facturación rebasó los 2,5 millones de euros, con resultado positivo.

La joya de la corona de la reforma es la modificación exterior: se proyectan nuevas fachadas —la principal, hacia Cánovas del Castillo, pero también las que saludan a las calles Pescadería, Baixada á Fonte y Mestre Mateo—. El objetivo: mejorar la estética, la eficiencia energética con aislamiento térmico y la estanquidad frente al agua. El plan de transformación supone despedir los azulejos azules tan característicos del bloque —por cuestiones estéticas, pero también de seguridad— para dar paso a un conjunto en el que dominará el blanco: acabado en granito con gris suave en las plantas baja, primera y segunda, donde se modificará la cartelería; un espacio acristalado con aluminio lacado gris en la tercera altura a modo de transición —será el comedor, que tendrá conexión a la terraza—; y planchas de aluminio blancas desde la cuarta hasta la última planta, la 17, con detalles en gris.

Esta reforma se ejecutará después de que la sociedad lograse con dificultades el acuerdo con los dueños de los pisos (una treintena de propiedades situadas en las plantas superiores del edificio), sin unanimidad. El bloque no está catalogado al no poseer elementos que se deban proteger.