El festival Música con V de Vigo planea su nueva edición

Tras el «éxito total» de MusicaV 2025, que completó el aforo en las cinco jornadas programadas, la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, se ha reunido con el director del festival para planificar su cuarta edición. Ortiz, ha destacado el apoyo del Gobierno gallego a un ciclo que «apuesta por la música para todos» y ha señalado que «en nuestra ciudad necesitamos a mucha gente como los organizadores de MusicaV para tener eventos de tanta calidad».

El director artístico del programa Javier Ferreiro, defiende que sus prioridades fueron «la calidad del evento y precios al alcance de todos los públicos». La tercera edición, con más de 2.000 espectadores, se celebró en el Teatro Afundación y el nuevo Vitruvia Café y confirmó, una vez más, el éxito de fusiomar música clásica, jazz y cine en una experiencia accesible y de alta calidad para todos los públicos. Ortiz añadió que Musicav ha demostrado que «es posible acercar música de calidad a un público general sin necesidad de conocimientos previos».