Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación

Las obras de rehabilitación del viaducto de Porto, en la VG-20 a su paso por Vigo, entrarán a partir del lunes en una nueva fase que provocará importantes quebraderos de cabeza a los conductores que utilicen el vial. Según acaba de informar el Ministerio de Transportes, desde las 08,00 horas de este próximo lunes, se producirá el corte total de la calzada izquierda, sentido Vigo, para permitir la liberación del tablero y proceder a su reparación integral garantizando la seguridad de usuarios y trabajadores.

Para garantizar la circulación en ambas direcciones, el plan de contingencia diseñado por Transportes prevé desviar el tráfico hacia la otra calzada, en sentido Puxeiros y Val Miñor, entre los kilómetros 9,6 y 10,1 de la autovía.

Las afecciones al tráfico serán duraderas, ya que la previsión es que el corte total del tablero se prolongue hasta finales de 2026. Es previsible que, como en otras ocasiones en función de la intensidad del tráfico, se produzca un embudo debido también a la limitación de velocidad que se impondrá por las obras.

El proyecto para rehabilitar el viaducto de Porto se adjudicó el pasado verano por 5,4 millones a la empresa viguesa Prace Obras y Servicios después de que las revisiones detectasen importantes deficiencias en el tablero. Las obras dan continuidad a las finalizadas en 2022 después de que se descubriesen «graves riesgos para la estabilidad estructural» y obligasen al Ministerio de Transportes a activar actuaciones de emergencia que obligaron a limitar la circulación durante muchos meses.

El viaducto tiene una longitud de 347,1 metros y está dividido en dos vanos extremos y otros diez intermedios, cruzando una vaguada entre dos terraplenes y la estrada de Porto. Los pliegos de la obra ahora en ejecución establecen un plazo de ejecución de más de dos años y medio, con el objetivo de renovar la losa en ambos tableros con armaduras de refuerzo, sustituir las barreras de protección y proceder a la repavimentación.