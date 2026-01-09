Solo una de cada cinco habitaciones en Vigo se alquilan por menos de 300 euros

Los precios de las habitaciones disponibles en alquiler van desde los 120 euros por un dormitorio en piso de Torrecedeira hasta los 800 por otro en una casa en Cabral con una jardín amplio y piscina, según los anuncios de Idealista. En algunos casos, ya se incluyen los gastos en la cuantía señalada, importes que también van a más con el paso de los años y complican más el acceso a una vivienda sin compartir.

De igual forma, la subida del metro cuadrado en los arrendamientos también se percibe en este segmento del sector inmobiliario. En Idealista, ayer por la tarde, solo el 20% de las habitaciones se ofertaban por menos de 300 euros, cantidad que, no hace muchos años, permitía el acceso a un estudio en alquiler.

Las esperanzas de la vivienda en Vigo

Una de las grandes esperanzas para mejorar el acceso a la vivienda es el desarrollo del nuevo Navia —a cargo de la Xunta. También el Plan Xeral. Además, el Concello ha lanzado proyectos para ofrecer alquiler asequible.

Al respecto, el PP de Vigo lamentó que el alcalde, Abel Caballero, use la vivienda «como arma arrojadiza» cuando «su gobierno no ha sido capaz de construir ni una en 18 años». Lo cierto es que, en Galicia, la competencia principal sobre la construcción de vivienda protegida recae en la Xunta (PP). En Vigo, hay 7.100 demandantes de propiedades de este tipo.