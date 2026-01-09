Boceto colectivo de Vigo

El gesto es sencillo: sentarse, mirar y dibujar. Sin filtros ni fotografías. Todas las mañanas de domingo, un grupo de 15 personas se reúne para observar la ciudad a través de detalles y pinceladas, forman parte del movimiento artístico Urban Sketches. Una tendencia mundial que reúne a principiantes y expertos en torno al dibujo urbano como herramienta de apropiación de la ciudad. El estilo y los materiales son libres, la regla es capturar lo «natural», lo que se ve insitu, no en una imagen - explica la artista viguesa y miembro de USKVigo, Toya - en poco más de una hora para después compartirlo en redes sociales. Este último paso es imprescindible para crear un boceto conjunto del mundo.

Este viernes 9 de enero han inaugurado la exposición Debuxando Vigo para Oroza, un recorrido por los lugares que más cautivaron al poeta. En las 46 piezas que se muestran en la asociación Évame Oroza, se retratan lugares como el Paseo de Alfonso, el Monte do Castro, la Puerta del Sol, o la Alameda. Los 36 artistas participantes partían de la misma realidad, cada uno la hizo suya dejando como resultado un recorrido coral por Vigo, donde la ciudad se observa desde múltiples miradas, con diversidad de estilos, tamaños, materiales y colores. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de enero. Toya recuerda que, aunque las obras no tengan precio, están a la venta.

UskVigo

El colectivo vigués forma parte del fenómeno internacional que nació en Seattle en 2007, de la mano del ilustrador Gabriel Campanario. En 2018 la artista Araceli B. Gato lo fundó en la ciudad con el objetivo de retratar algunos lugares de Galicia y del norte de Portugal. Con los años ha ido creciendo hasta ser reconocido como oficial el pasado curso.«Cualquiera tiene cabida en el grupo», asegura Toya, desde gente que se dedica profesionalmente a la ilustración hasta quién no haya dibujado nunca. Las quedadas, que llaman debuxadas, son colectivas. Para Toya que se trate de una experiencia compartida es fundamental porque «se genera una creatividad conjunta». Las personas que se encuentran durante las quedadas también participan de alguna forma en el proceso. « Los niños siempre se acercan a preguntar y ver qué estamos haciendo» cuenta la artista, que recuerda ofrecer a algunos dibujar con ellos.

Público observa las obras de la muestra / Pablo Hernández Gamarra

Dibujar la ciudad implica una mirada lenta y concentrada. «El dibujo es meditativo, zen incluso», dice Toya. «Estás concentrado en lo que ves, en los detalles que normalmente pasan desapercibidos. Y luego la gente que ve el dibujo descubre esos mismos detalles. Es una manera de redescubrir la ciudad». En invierno, acuden a museos y espacios culturales para retratar la parte artística de Vigo. Urban Sketches cuenta con un manifiesto de ocho puntos en los que explican los objetivos del movimiento, entre ellos está el de ser un registro del tiempo y del lugar. En la exposición se apreciará la parte local de esta tendencia de escala mundial, que se entiende como un mapa de diferentes miradas y lugares.