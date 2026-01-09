El BNG pide un plan de choque en Vigo contra los desahucios

El BNG de Vigo ve muy preocupante que el 2025 se haya cerrado con una media de casi seis desahucios a la semana en la ciudad, entendiendo que es otra muestra de la «emerxencia habitacional» que sufre el municipio. Por ello, los nacionalistas inciden en la necesidad de activar un plan de choque desde el Concello que movilice, como mínimo, 9,5 millones.

En concreto, el BNG plantea la puesta en marcha de un programa de alternativas habitacionales, ayudas al alquiler de hasta 200 euros mensuales o reforzar la dotación de la empresa municipal de vivienda para crear un gran parque público de inmuebles.

«O goberno local segue a ollar cara a outro lado», lamentó el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas.