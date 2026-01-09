El BNG pide a Caballero que haga público el proyecto de la candidatura de Vigo para sede del Mundial 2030
El BNG pide transparencia al gobierno local. Reclama que el alcalde, Abel Caballero, «faga público o dosier da candidatura viguesa para coñecer os custos e potenciais beneficios» de acoger el Mundial de fútbol 2030 en la ciudad. Los nacionalistas quieren saber cómo será la reforma de Balaídos.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»