El BNG pide a Caballero que haga público el proyecto de la candidatura de Vigo para sede del Mundial 2030

El BNG pide transparencia al gobierno local. Reclama que el alcalde, Abel Caballero, «faga público o dosier da candidatura viguesa para coñecer os custos e potenciais beneficios» de acoger el Mundial de fútbol 2030 en la ciudad. Los nacionalistas quieren saber cómo será la reforma de Balaídos.

