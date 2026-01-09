El alza del alquiler en Vigo dispara la oferta de habitaciones en viviendas compartidas

Para contar las viviendas disponibles en alquiler por menos de 500 euros en Vigo, sobran los dedos de una mano. Una solución a la que cada vez más personas recurren para hacer frente al considerable desembolso que supone encontrar un lugar para residir es compartir vivienda. Según los datos del portal inmobiliario Idealista, el más utilizado para la búsqueda de un techo, la oferta de habitaciones en arrendamiento subió un 55,5% en los dos últimos años, periodo en el que el precio medio del metro cuadrado en alquiler se incrementó más de un 19%: pasó de 9,4 a 11,2 euros, comparación que refleja la tensión del sector inmobiliario.

Actualmente, Idealista reúne más de 280 anuncios de habitaciones en arrendamiento. Hace dos años, en enero de 2024, eran 182. Este incremento coincide con la constante escalada de los precios del metro cuadrado en los pisos de alquiler, que empuja a una gran cantidad de ciudadanos (jóvenes y estudiantes, sobre todo, pero también familias) a optar por la fórmula de compartir vivienda ante la imposibilidad de afrontar el pago de un alquiler completo. Al alquilar una habitación, se arrienda un dormitorio dentro de la vivienda, otorgando también derecho al uso compartido de las áreas comunes, como el salón, la terraza, la cocina o el baño. Se reparten gastos.

situacion de la vivienda en galicia / Hugo Barreiro

La tendencia responde a un doble movimiento del mercado: por un lado, la creciente demanda de vivienda a precios asequibles; por otro, la estrategia de muchos propietarios de dividir sus inmuebles en habitaciones para maximizar la rentabilidad y sortear la inseguridad jurídica (menos restricciones).

La falta de nueva construcción de alquiler por parte de las administraciones públicas y la presión de la oferta limitada mantienen los precios al alza, dando luz a un escenario en el que compartir vivienda pasa a convertirse en la única salida para buena una parte de la población: la que no dispone de recursos para alquilar en solitario.

Ventajas para los propietarios

Como destaca Idealista en su portal web, el alquiler por habitaciones, una opción más precaria para los inquilinos por las incomodades que supone compartir piso, suele formalizarse por períodos cortos —mensuales, trimestrales o coincidentes con el curso académico en el caso de estudiantes— y no está sujeto a la normativa del arrendamiento de vivienda habitual. Esta circunstancia implica que el inquilino no tiene derecho a permanecer en el inmueble más allá de lo pactado en el contrato, lo que otorga al propietario un mayor control sobre la disponibilidad de la vivienda, así como sobre la duración efectiva de la estancia.

Para el arrendador, como explican desde este portal inmobiliario, esta modalidad permite diversificar el riesgo de impago y facilita la sustitución rápida de un inquilino que no cumpla con el deber de pago de la renta, aunque, a cambio, conlleva una mayor rotación y una gestión más intensiva.