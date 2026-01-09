El 21% de los estudiantes de la Universidad Intercontinental de la Empresa reciben una beca

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) otorga becas al 21% de sus estudiantes. Del total de becados, el 50% están en el campus de Vigo y el otro 50% en el de A Coruña. El importe medio de las becas asciende a 5.400 euros.

Este porcentaje es notablemente inferior al de los alumnos de la UVigo. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, el 48,8% de los estudiantes de la Universidad que Vigo que cursan estudios de grado o máster cuentan con una beca económica.

Del total de personas becadas, la UIE señala que el reparto es el siguiente:

25% Beca excelencia que cubre el 90% de la tarifa académica.

65% Becas talento que cubren hasta el 60%.

10% Becas internacionales que cubren hasta un 50%.

Los estudiantes de la UIE tienen acceso a distintas ayudas que con distintos criterios. Por un lado, las Becas Excelencia se conceden a aquellos alumnos con una nota media igual o superior al 8 sobre 10 y se otorgan cada semestre. Por su parte, las Becas Talento se otorgan para los 4 años de estudio y, además del expediente académico, se tiene en consideración la situación económica y familiar de cada candidato. Por último, las Becas Consejo Rector están destinadas al alumno de la UIE con mejor media ponderada cada semestre, financiando el 100% de la tarifa académica.

Como señala la coordinadora de Comunicación de la UIE, todas estas becas son compatibles con otras ayudas al estudiantado como las otorgadas por el Ministerio de Educación.