El 21% de los estudiantes de la Universidad Intercontinental de la Empresa reciben una beca
De los alumnos que reciben algún tipo de ayuda, la mitad cursa en el campus de Vigo
La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) otorga becas al 21% de sus estudiantes. Del total de becados, el 50% están en el campus de Vigo y el otro 50% en el de A Coruña. El importe medio de las becas asciende a 5.400 euros.
Este porcentaje es notablemente inferior al de los alumnos de la UVigo. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, el 48,8% de los estudiantes de la Universidad que Vigo que cursan estudios de grado o máster cuentan con una beca económica.
Del total de personas becadas, la UIE señala que el reparto es el siguiente:
- 25% Beca excelencia que cubre el 90% de la tarifa académica.
- 65% Becas talento que cubren hasta el 60%.
- 10% Becas internacionales que cubren hasta un 50%.
Los estudiantes de la UIE tienen acceso a distintas ayudas que con distintos criterios. Por un lado, las Becas Excelencia se conceden a aquellos alumnos con una nota media igual o superior al 8 sobre 10 y se otorgan cada semestre. Por su parte, las Becas Talento se otorgan para los 4 años de estudio y, además del expediente académico, se tiene en consideración la situación económica y familiar de cada candidato. Por último, las Becas Consejo Rector están destinadas al alumno de la UIE con mejor media ponderada cada semestre, financiando el 100% de la tarifa académica.
Como señala la coordinadora de Comunicación de la UIE, todas estas becas son compatibles con otras ayudas al estudiantado como las otorgadas por el Ministerio de Educación.
