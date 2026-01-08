Zona Franca busca en Barcelona vías de colaboración para el futuro «hub» audiovisual de Vigo

La Zona Franca de Vigo da nuevos pasos para materializar la creación del «hub» audiovisual en la ciudad olívica, una iniciativa que el consorcio estatal lidera con la participación del sector de la Eurorregión y que persigue ser un referente en todo el noroeste peninsular. Una delegación de Zona Franca, encabezada por David Regades, visitó en Barcelona el «hub» XRLAB Palo Alto, un model internacional como centro estratégico del sector audiovisual en Cataluña.

Se trata de un equipamiento dotado de laboratorios y coworkings impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y una alianza empresarial, un foco sobresaliente de innovación y conocimiento en contenidos digitales de última generación.

«Seguimos buscando todo el conocimiento sobre las necesidades del gran centro de producción audiovisual que queremos para Vigo, ideado como punto de encuentro, innovación y producción para la industria audiovisual de la Eurorregión y con la vocación de aglutinar a empresas, iniciativas y profesionales», destacó Regades tras la visita en Barcelona.

El delegado del consorcio incidió en el objetivo es «impulsar el crecimiento y la competitividad del sector audiovisual, captar inversión y atraer talento y empleo de calidad en un sector estratégico.

Por su parte, la primera teniente de alcalde del Concello de Vigo, Carmela Silva, puso en valor que la ciudad olívica «es un lugar idóneo para una apuesta tan ambiciosa por el audiovisual porque partimos de una enorme capacidad tecnológica de conocimiento y también de una trayectoria muy relevante vinculada a este sector». Entiende Silva que con los pasos que se están dando, Vigo añadirá un campo más a los sectores de los que ya es referencia, como la industria, el automóvil o la fotónica.

Con la visita a Barcelona, se sigue trabajando en un proyecto que ya avanzó recientemente con una consulta preliminar al mercado que Zona Franca lanzó en noviembre para testar el interés de posibles operadores del sector audiovisual para gestionar el futuro «hub» vigués. Tras cerrarse el plazo, hasta siete operadoras han presentado una propuesta, «por lo que sus planteamientos de cara a las necesidades técnicas, diseño final del inmueble y futura explotación serán tenidas en cuenta para la futura licitación del proyecto», añadió David Regades.

Aunque no existe un emplazamiento definitivo para la iniciativa, los estudios encargados señalan hasta siete posibles localizaciones, con dos a la cabeza como son la antigua nave de Fribesa en Beiramar y un complejo dotacional en la avenida de Madrid, el antiguo concesionario de Opel, siendo esta segunda la que más opciones tiene.