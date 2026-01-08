Un vigués afronta 13 años de cárcel por graves amenazas a jueces y abogados
Remitió cientos de correos electrónicos de forma «compulsiva y reiterada», motivo por el que se le llegó a prohibir comunicarse con los juzgados
Un vigués afronta 13 años de prisión, así como multas, acusado de enviar «de forma compulsiva y reiterada» cientos de emails a distintos correos oficiales y corporativos con graves amenazas e injurias dirigidas a cuatro magistrados y magistradas de la ciudad que intervinieron en causas penales que se siguieron contra él, así como a tres abogados que asumieron su defensa en algunos de estos procedimientos, una fiscal, un policía y representantes del Colegio de la Abogacía de Vigo. Está acusado de «atacar el honor y la dignidad» de estas autoridades por medio de una estrategia «de continuo hostigamiento» que provocó angustia y temor en las personas amenazadas. A uno de los abogados le propinó un fuerte golpe en la cara.
El juicio se señaló para este mes de enero y está acusado, entre otros, de delitos de injurias graves con publicidad, amenazas y acoso. La gravedad de la situación llevó a uno de los juzgados que tuvo causas contra él a imponer al hombre una medida cautelar inusual: le prohibió comunicarse con los juzgados. Uno de los correos electrónicos a los que envió mensajes era de la Audiencia de Vigo. Otro fue el portal electrónico del Colegio de la Abogacía. «En media hora os dejo una bomba en el juzgado de guardia idiotas», «te voy a sacar las tripas», «te voy a cortar el pescuezo» o «te voy a despellejar» son solo algunas del sinfín de frases, mezcladas con graves ofensas y composiciones fotográficas burlescas, de los mensajes. Cuando una jueza lo envió a prisión provisional por estos hechos, él, relata la Fiscalía, la insultó, volteó la mesa de la sala de declaraciones y rompió dos pantallas de ordenador.
