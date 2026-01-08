Vigo, sexta universidad española en programas de sostenibilidad

Vigo es la sexta universidad española en el desarrollo e implantación de políticas y programas respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad. Según el último UI GreenMetric World University Ranking, que elabora desde hace 15 años la Universidad de Indonesia, ocupa el puesto 262 entre las 1745 instituciones de 105 países incluidas. Un resultado que supone ascender cinco plazas desde 2024.

El vicerrector de Planificación y Sostenibilidad, Félix Quinteiro, valora la clasificación como «un recoñecemento do compromiso que esta institución ten desde hai moitos anos coa protección do medio ambiente e cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible».

Y destaca además «o laborioso traballo de recompilación de evidencias para participar na clasificación realizado pola Unidade de Análises e Programas, coordinada por David Basalo e coa participación de Mónica Zas». Su trabajo, añade Quinteiro, «foi fundamental para que a UVigo acadara este destacado posicionamento».

El ranking evalúa un total de seis indicadores: entorno e infraestructuras (15%), energía y cambio climático (21%), residuos (18%), agua (10%), transporte (18%) y educación (18%). Y su objetivo es reflejar los esfuerzos realizados por las universidades en el desarrollo de políticas y programas de sostenibilidad.

La clasificación de este año está liderada por la Wageningen University & Research de los Países Bajos, seguida de University College de Cork (Irlanda) y Nottingham Trent University (Reino Unido).

«Visión responsable del futuro»

La UVigo, que obtuvo una puntuación total de 7.875 puntos, se sitúa por detrás de Granada, Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Valencia y Salamanca.

«Un bo posicionamento é importante, fundamentalmente, porque evidencia que na UVigo seguimos a avanzar na sostibilidade e o coidado do medio ambiente, así como unha visión responsable do futuro, unha idea da universidade que queremos ser e dos valores que queremos representar», señala. Félix Quintero,