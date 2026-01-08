Un vecino de Vigo, a juicio acusado de extorsionar a su expareja con una foto de ella desnuda

Un vecino de Vigo afronta 4 años de prisión acusado de delito continuado de extorsión por supuestamente chantajear a su expareja con una foto de ella desnuda. De hecho, según relata la Fiscalía, logró que la mujer llegase a entregarle 2.930 euros, cantidad que ahora la acusación pública pide que restituya a la víctima, así como que la indemnice con otros 2.000 euros por los daños morales causados.

El juicio se celebrará este mes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo. Los hechos se remontan al verano de 2020, cuando el acusado «se sirvió de una fotografía en la que se veía desnuda» a la mujer: aunque no se le veía la cara, se la podía identificar por un tatuaje que ésta tenía en el vientre. La víctima se la había enviado tiempo atrás a través de Facebook cuando ambos mantuvieron una relación sentimental.

Pues bien, según el fiscal, «con ánimo de obtener un provecho económico», el acusado supuestamente le exigió a su expareja a través de medios telemáticos, «bien él mismo directamente o a través de terceras personas que actuaban de previo acuerdo con él», que le abonara distintas cantidades de dinero si no quería que publicara su foto desnuda en las redes sociales o se la exhibiera a miembros de su familia.

Con la aplicación Hal Cash

La víctima accedió «amedrentada» a realizarle hasta 60 pagos por distintas cantidades hasta un importe total que habría sumado 2930 euros. Para realizarle los pagos, usó la aplicación Hal Cash, una plataforma que permite enviar y recibir dinero a través de notificaciones telefónicas.

Aunque el hombre le prometió presuntamente que una vez enviara el dinero la dejaría en paz, como «no cesaban las exigencias de dinero», la víctima bloqueó al acusado en Facebook, decidió dejarle de pagar y denunció los hechos.