Un taxista y un albañil afrontan prisión acusados de agresión sexual a clientas en Vigo

Un taxista y un albañil están citados para sentarse en el banquillo este mes de enero acusados de agresión sexual a clientas, hechos que habrían ocurrido en el ejercicio de su profesión. Los juicios se celebrarán en los juzgados de lo Penal de Vigo.

En el caso del taxista, cuyo juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, la Fiscalía relata que los hechos ocurrieron sobre las 22.30 horas del 23 de abril de 2024, en la calle Estrada, cuando el acusado, en el interior de su taxi, «de forma inconsentida», intentó supuestamente besar a una cliente cuando ésta abonaba la carrera, poniendo su brazo en el cuello de la joven y atrayéndola hacia él. La mujer se consiguió zafar, bajó del vehículo y abandonó el lugar corriendo.

El Ministerio Público acusa de delito de agresión sexual en grado de tentativa y solicita una pena de 9 meses de prisión, así como inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad. No solicita ninguna cantidad en concepto de responsabilidad civil al haber renunciado a la misma la denunciante.

Obras en una casa

La otra vista oral está prevista en el Juzgado de lo Penal número 2. En este caso el acusado, de nacionalidad marroquí, trabajó en diciembre de 2024 en el domicilio de la supuesta víctima para realizar trabajos de albañilería. «Aprovechando tal circunstancia», uno de los días cogió la mano de la mujer, según relata la Fiscalía, y se la besó sin su consentimiento.

Supuestamente también «la abrazó fuertemente con ambos brazos impidiendo que pudiera moverse». Jornadas después, el día 23, al concluir los trabajos en la casa y en el momento de despedirse, «agarró con fuerza a la mujer por los brazos impidiéndole moverse y la besó en la boca contra su voluntad», se agrega en el escrito de calificación.

La acusación pública califica los hechos de delito continuado de agresión sexual y pide 3 años de prisión, así como alejamiento y prohibición de comunicación con la presunta víctima por tiempo de cuatro años. Demanda que la indemnice con 600 euros en concepto de daños morales.