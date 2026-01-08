Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a GroenlandiaDetenido Médico ArousaFinanciación CataluñaExtravío Lotería del NiñoAutobiografía brote psicóticoMuere Gold SiropeDamián Rodríguez
instagramlinkedin

Un taxista y un albañil afrontan prisión acusados de agresión sexual a clientas en Vigo

Los hechos ocurrieron en ambos casos en 2024 y los juicios se celebrarán este mes en los juzgados de lo Penal de la ciudad

Conjunto de taxis en Vigo, en una imagen de recurso.

Conjunto de taxis en Vigo, en una imagen de recurso. / Pablo H. Gamarra

Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

Un taxista y un albañil están citados para sentarse en el banquillo este mes de enero acusados de agresión sexual a clientas, hechos que habrían ocurrido en el ejercicio de su profesión. Los juicios se celebrarán en los juzgados de lo Penal de Vigo.

En el caso del taxista, cuyo juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, la Fiscalía relata que los hechos ocurrieron sobre las 22.30 horas del 23 de abril de 2024, en la calle Estrada, cuando el acusado, en el interior de su taxi, «de forma inconsentida», intentó supuestamente besar a una cliente cuando ésta abonaba la carrera, poniendo su brazo en el cuello de la joven y atrayéndola hacia él. La mujer se consiguió zafar, bajó del vehículo y abandonó el lugar corriendo.

La mujer se consiguió zafar, bajó del vehículo y abandonó el lugar corriendo

El Ministerio Público acusa de delito de agresión sexual en grado de tentativa y solicita una pena de 9 meses de prisión, así como inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad. No solicita ninguna cantidad en concepto de responsabilidad civil al haber renunciado a la misma la denunciante.

Obras en una casa

La otra vista oral está prevista en el Juzgado de lo Penal número 2. En este caso el acusado, de nacionalidad marroquí, trabajó en diciembre de 2024 en el domicilio de la supuesta víctima para realizar trabajos de albañilería. «Aprovechando tal circunstancia», uno de los días cogió la mano de la mujer, según relata la Fiscalía, y se la besó sin su consentimiento.

«Agarró con fuerza a la mujer por los brazos impidiéndole moverse y la besó en la boca contra su voluntad»

Supuestamente también «la abrazó fuertemente con ambos brazos impidiendo que pudiera moverse». Jornadas después, el día 23, al concluir los trabajos en la casa y en el momento de despedirse, «agarró con fuerza a la mujer por los brazos impidiéndole moverse y la besó en la boca contra su voluntad», se agrega en el escrito de calificación.

La acusación pública califica los hechos de delito continuado de agresión sexual y pide 3 años de prisión, así como alejamiento y prohibición de comunicación con la presunta víctima por tiempo de cuatro años. Demanda que la indemnice con 600 euros en concepto de daños morales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
  2. Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
  3. Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
  4. Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
  5. ¿La melatonina es perjudicial?
  6. Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
  7. Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
  8. La pequeña aldea a un paso de Galicia que parece sacada de un cuento: casas de piedra, balcones de madera y un entorno natural único

Un vecino de Vigo, a juicio acusado de extorsionar a su expareja con una foto de ella desnuda

Un vecino de Vigo, a juicio acusado de extorsionar a su expareja con una foto de ella desnuda

El misterioso anuncio de Netflix para la gente de Vigo: «Este futuro sí lo vas a ver venir»

El misterioso anuncio de Netflix para la gente de Vigo: «Este futuro sí lo vas a ver venir»

Un taxista y un albañil afrontan prisión acusados de agresión sexual a clientas en Vigo

Un taxista y un albañil afrontan prisión acusados de agresión sexual a clientas en Vigo

Convocada una manifestación en Vigo por la liberalización plena de la AP-9

Convocada una manifestación en Vigo por la liberalización plena de la AP-9

Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo

Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo

Vigo resucita las visitas guiadas y gratis al cementerio de Pereiró tras fracasar en Samaín

Zona Franca busca en Barcelona vías de colaboración para el futuro «hub» audiovisual de Vigo

Zona Franca busca en Barcelona vías de colaboración para el futuro «hub» audiovisual de Vigo

Íñigo Álvarez sufrió un brote psicótico que acabó con la vida de su madre en Nigrán: «He superado la culpa, pero la pena me acompañará siempre»

Íñigo Álvarez sufrió un brote psicótico que acabó con la vida de su madre en Nigrán: «He superado la culpa, pero la pena me acompañará siempre»
Tracking Pixel Contents