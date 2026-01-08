Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»

Si alguien timbra en una vivienda pasadas las once de la noche y se presenta a través del telefonillo como un funcionario judicial, probablemente el que esté al otro lado de la puerta tenga el impulso inicial de no abrir al sentirse víctima de un engaño. Pero no tiene porque ser así. Por extraño que parezca, los juzgados también notifican en horario nocturno. Y es que la labor de los funcionarios que trabajan en el Área de Actos de Comunicación (como se denomina ahora al Servicio Común de Notificaciones y Embargos a raíz de la reforma legal que acaba de entrar en vigor) no se limita el horario de mañana. Estos empleados públicos encargados de entregar personalmente todo tipo de resoluciones y requerimientos judiciales deben realizar estas diligencias también por la tarde y, en ocasiones, a partir de las diez de la noche, una medida excepcional que se acuerda cuando no es posible localizar a los destinatarios a lo largo del día.

«Hay ciudadanos que cuando te presentas como funcionario judicial a esas horas no te abren la puerta. Nos dicen que el juzgado no trabaja de noche, no se lo creen», afirma Fernando Varela, letrado de la Administración de Justicia que está al frente de esta oficina que se encarga de las notificaciones, desahucios y embargos y que en el el marco del Tribunal de Instancia de Vigo que entró en vigor este enero ha pasado a formar parte del Servicio Común General, uno de los cuatro que conforman la nueva Oficina Judicial.

Evolucion de los deshaucios en vigo / Hugo Barreiro

En domicilios, empresas, despachos o negocios

A nivel judicial, el horario hábil para actos de comunicación y ejecución es desde las 08.00 hasta las 22.00 horas de lunes a viernes, excluyendo sábados, domingos y festivos. Los funcionarios que deben hacer notificaciones de forma personal en domicilios particulares, empresas, despachos de abogados o en cualquier tipo de establecimiento realizaron a lo largo de 2025 un total de 21.600 diligencias de estas características. «Debemos ir a entregar todo tipo de notificaciones, desde citaciones para juicios hasta sentencias pasando por resoluciones de trámite», afirma Varela. El área en la que trabajan es la de todo el partido judicial de Vigo: junto a la ciudad olívica, también se incluyen los municipios de Baiona, Nigrán y Gondomar.

Fernando Varela, letrado judicial del Área de Actos de Comunicación de los juzgados vigueses. / FdV

¿Y cuándo hay que ir de noche? Pues cuando resulta imposible localizar a una persona en su domicilio de día, por cuestiones laborales por ejemplo. «Se supone que a partir de las 22.00 horas ya es más fácil encontrar a alguien en casa», explica el letrado judicial. En estos casos, corresponde al juzgado que ordena esa concreta diligencia adoptar la decisión y emitir un decreto habilitando ese horario para realizar la diligencia. Los funcionarios se organizan conjuntamente con los conductores de los coches oficiales de la Xunta que les acompañan en esta labor y destinan dos o tres noches cada mes, generalmente entre las 22.00 horas y como mucho hasta la medianoche, para realizar esta excepcional tarea. A veces con más suerte que otras. A quien no les quiere abrir porque no se creen que sean funcionarios judiciales, se unen aquellos que no lo hacen para evitar simplemente ser notificados. «Si alguien no quiere abrirte la puerta por la mañana, tampoco lo va a hacer de noche», argumentan.

Hay ocasiones, las menos, en las que incluso deben trabajar de madrugada, generalmente cuando los destinatarios de las notificaciones son negocios como pubs o discotecas, que solo tienen ese horario de apertura. En estos casos en los que los funcionarios se movilizan fuera de las horas hábiles, se les compensa con un día libre.