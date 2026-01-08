El PP reclama avances en las infraestructuras pendientes del Gobierno
El PP de Vigo apuntó que han pasado dos años desde la última visita del ministro Óscar Puente y «sus promesas se han quedado en humo». Lamentó «los retrasos del AVE a Portugal, la desaparición de la variante de Cerdedo o del túnel de la A-52 y la enésima subida de peajes de la AP-9».
