El PP reclama avances en las infraestructuras pendientes del Gobierno

El PP de Vigo apuntó que han pasado dos años desde la última visita del ministro Óscar Puente y «sus promesas se han quedado en humo». Lamentó «los retrasos del AVE a Portugal, la desaparición de la variante de Cerdedo o del túnel de la A-52 y la enésima subida de peajes de la AP-9».

La Panificadora prolonga su degradación, a la espera de agilizar su plan de rehabilitación

La funesta buena suerte de dos vigueses: pierden participaciones de la Lotería del Niño premiadas con 30.000 euros

Íñigo Álvarez Esmerode, que mató a su madre tras un brote psicótico en 2001, publica su autobiografía: «Este libro me ha ayudado a superar mi sentimiento de culpabilidad»

El BNG exige reforzar el PAC de Pizarro y abrir dos más en Navia y Teis

El PP reclama avances en las infraestructuras pendientes del Gobierno

La cuesta de enero universitaria

Ellas son la excelencia académica

La Audiencia de Vigo archiva un caso por la muerte de un paciente de 38 años tras ingresar en Urgencias

