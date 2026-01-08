Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El misterioso anuncio de Netflix para la gente de Vigo: «Este futuro sí lo vas a ver venir»

La popular plataforma de streaming lanza un misterioso anuncio en el que convoca a los vigueses en el cruce de Vía Norte con Urzáiz

Sede de Netflix.

Sede de Netflix. / Netflix

Pablo Varela

Netflix lanza un misterioso anuncio que involucra a la ciudad olívica. En el spot se puede ver una carta similar a las del tarot con el logo de la compañía y una mano que la voltea para mostrar el nombre 'Vigo' en su otra cara.

Lo siguiente que vemos en el vídeo es un texto que convoca a los vigueses en el cruce de la rúa Vía Norte con Urzáiz, seguido por varias fechas correspondientes a este fin de semana con distintos horarios:

  • 9 de enero de 17.00 horas a 21.00 horas.
  • 10 de enero de 11.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 21.00 horas.
  • 11 de enero de 11.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 21.00 horas.

En la publicación, difundida a través de Instagram, se puede leer «Vigo, este futuro sí lo vas a ver venir» en el pie de foto. También señala que habrá «regalos», «sorpresas» y «lecturas de cartas» para quienes se acerquen hasta el lugar.

El vídeo cierra con unas líneas en las que se puede leer: «Descubre tu futuro y el de Netflix en 2026». ¿Será la promoción de una nueva serie? ¿Algo ambientando en Vigo? Mañana saldremos de dudas.

