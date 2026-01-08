Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Extravío participaciones Lotería del NiñoAutobiografía brote psicóticoPanificadoraDamián RodríguezFer López
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO VIGO

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto

Última hora noticias de Vigo en directo.

Última hora noticias de Vigo en directo. / FDV

R. V.

Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
  2. Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
  3. Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
  4. Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
  5. ¿La melatonina es perjudicial?
  6. Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
  7. Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
  8. La pequeña aldea a un paso de Galicia que parece sacada de un cuento: casas de piedra, balcones de madera y un entorno natural único

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

La Panificadora prolonga su degradación, a la espera de agilizar su plan de rehabilitación

La Panificadora prolonga su degradación, a la espera de agilizar su plan de rehabilitación

La funesta buena suerte de dos vigueses: pierden participaciones de la Lotería del Niño premiadas con 30.000 euros

Íñigo Álvarez Esmerode, que mató a su madre tras un brote psicótico en 2001, publica su autobiografía: «Este libro me ha ayudado a superar mi sentimiento de culpabilidad»

El BNG exige reforzar el PAC de Pizarro y abrir dos más en Navia y Teis

El PP reclama avances en las infraestructuras pendientes del Gobierno

La cuesta de enero universitaria

La cuesta de enero universitaria

Ellas son la excelencia académica

Ellas son la excelencia académica
Tracking Pixel Contents