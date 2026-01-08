La cubierta del campo de fútbol de Bouzas, a punto

Buen ritmo de ejecución el que llevan las obras de sustitución de la cubierta del campo de fútbol Baltasar Pujales, en Bouzas, con la estructura ya instalada para culminar próximamente los trabajos. Allí estuvo comprobando los avances el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que puso en valor la inversión de 300.000 euros aprobada por su gobierno, que busca también renovar la iluminación y las canalizaciones.

La mejora en el campo se suma a la realizada recientemente, por 50.000 euros, para mejorar los vestuarios y a la de 2019, por un importe de 350.000 euros, para cambiar el césped, por lo que desde 2019, la inversión municipal en el Baltasar Pujales asciende a unos 700.000 euros.

«Es dinero muy bien gastado porque el Rápido de Bouzas tiene mucha base, escuelas deportivas en las que participan muchos jóvenes», destacó Caballero.

ETEA

Por otro lado, el alcalde vigués reivindicó la acción del Concello y de Zona Franca para mejorar la ETEA al comprometerse a ejecutar un aparcamiento en la plaza de armas, contraponiendo su acción a la de la Xunta, a la que acusó de «tener la zona abandonada durante 16 años convirtiéndola en una selva».

La delegada del Gobierno gallego en Vigo, Ana Ortiz, le contestó asegurando que «la capacidad de mentir del alcalde no tiene límites», exigiéndole la firma del convenio para desarrollar la ETEA «porque él es el único impedimento».