Convocada una manifestación en Vigo por la liberalización plena de la AP-9

La protesta, fijada para el 20 de febrero por la Favec, exigirá también a Transportes que ejecute las medidas anti ruido en la parroquia de Teis

Vehículos circulando por la AP-9 durante el 1 de enero, ya con las nuevas tarifas en vigor.

Vehículos circulando por la AP-9 durante el 1 de enero, ya con las nuevas tarifas en vigor. / Pablo Hernández Gamarra

L.G.

Vigo

La concesión a Autopistas del Atlántico (Audasa) de la AP-9 tendría que haber expirado en agosto de 2023, cuando entró en vigor la prórroga aprobada a principios de este siglo por el Gobierno de José María Aznar, considerada contraria a derecho por la Comisión Europea. A día de hoy, la autopista seguirá siendo de pago hasta 2048, frente a una enorme contestación social y de los sectores económicos de la comunidad.

«La liberalización permitiría a Galicia ser más competitiva, impulsando así que las empresas no marchen a otros territorios más competitivos, como Portugal», reclama la Federación de Asociaciones Vecinales Eduardo Chao (Favec), que acaba de convocar una manifestación para el 20 de febrero, que discurrirá entre la Praza de España hasta la Farola de Urzáiz, donde se leerá un manifiesto.

El colectivo recuerda en un comunicado que el uso por peaje de la AP-9 es una «injusticia territorial» habida cuenta la liberalización reciente de otras vías de alta velocidad. «También queremos apoyar la reivindicación de la AV de Teis, al haber quedado excluida de las medidas de acción contra el ruido del Ministerio de Transportes, que sí se aplican en Chapela» y no en la parroquia viguesa.

El alza de los peajes ejecutada el 1 de enero ascendió al 4,68%, la más elevada de los viales que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT). Como ya sucedió el año pasado, aunque en una escala menor, son dos tramos del área de Vigo los que sufren el mayor incremento de toda la AP-9, al crecer las tarifas respecto a las que estuvieron en vigor durante 2025 por encima del 5%. Se trata de los recorridos entre el enlace de O Morrazo y Pontevedra, que pasa de 3,45 a 3,65 euros (un 5,8% más) y del que permite evitar las curvas de Tameiga entre Puxeiros y Porriño, que cuesta desde ayer 2,10 euros, diez céntimos más que durante los doce meses previos, lo que supone una subida del 5%.

