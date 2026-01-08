«Cada niño, un juguete» entregó en Navidad más de 25.200 artículos

La iniciativa «Cada niño, un juguete», que organiza la Asociación Stop desde 2009, ha superado «ampliamente» los objetivos previstos tras «alcanzar a miles de personas a través de entidades sociales y atención directa». Celebra la entidad que se han entregado en Navidad 25.251 artículos, lo que «refleja el compromiso solidario de la comunidad y la eficacia del trabajo coordinado entre voluntariado, asociaciones y colaboradores».

Carlos Leiro, director de la campaña y presidente de Stop, destaca que «esta iniciativa consolida su impacto social y sienta las bases para futuras ediciones, reafirmando el compromiso de seguir trabajando para que ningún niño se quede sin ilusión». El trabajo de la Asociación Stop consiste en la recogida, acondicionado, empaquetado y reparto de juguetes usados a los niños y niñas de familias con dificultades para que puedan recibir la visita de Papá Noel y los Reyes Magos, como el resto de menores.

Juguetes Viajeros

El programa solidario Juguetes Viajeros cerró una nueva edición con la distribución de 13.043 juguetes, que llegaron a un total de 20 entidades sociales, educativas y asistenciales de Galicia y a un proyecto de cooperación internacional. El reparto alcanzó a Estella Maris (165), las residencias de la tercera edad Dolores Graña (221), el colegio Vicente Risco de Vigo (636), Ayuvi (1.041), la Asociación Avan de A Coruña (442), el Hogar Santa Isabel (200), Remar Ourense (680) y la Federación Eduardo Chao de Vigo (2.050).

La distribución se completó con entregas al Centro de Diversidades Acolle de Tui (474), la Iglesia Cuerpo de Cristo de Vigo (854), Daman, con un envío solidario a Senegal (147), la Asociación de Mujeres Maltratadas de Boiro (55), la Asociación Belmar (355), el Hogar San José (319), la Papanoelada Motera (3.500 peluches), Aldeas Infantiles (535), las Trinitarias (192), la Asociación Botón de Ancla de Marín (1.052) y Emaús (125), consolidando así el alcance social de una iniciativa con implantación creciente en el territorio.