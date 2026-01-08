Un camino de obstáculos hacia las zonas de bajas emisiones de Vigo

Vigo prevé estrenar a lo largo de 2026 las cuatro zonas de bajas emisiones (ZBE) diseñadas desde el Concello para cumplir con la Ley de movilidad sostenible y buscar una disminución del uso del vehículo privado y lograr reducir la contaminación atmosférica. La iniciativa dio un paso clave en su tramitación con la aprobación definitiva del proyecto el pasado 19 de noviembre, quedando ahora pendiente la validación de la ordenanza reguladora para su entrada en vigor.

El paso dado por el gobierno local a final de año no fue sencillo, ya que tal y como consta en el acta oficial de la sesión del 19 de diciembre en la que se abordó el expediente, el proyecto de las ZBE tuvo que sortear la presentación de cerca de 40 alegaciones, la mayoría presentada por particulares, pero también por partidos políticos como BNG (que lo planteó como recurso de reposición pese a no permitirse en este punto de la tramitación) y Vox y distintas asociaciones de colectivos profesionales.

Sí se han incorporado al documento definitivo puntualizaciones realizadas por la Asociación Española de Codificación Comercial y la Asociación Clúster de la Función Logística de Galicia relativas a cuestiones que tienen que ver con los horarios de carga y descarga y por la Asociación Autónoma de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos para que la ordenanza contemple excepciones temporales a profesionales.

No corrieron la misma suerte el resto de alegaciones, tanto las de formaciones políticas como la de particulares. El BNG veía «vicio de nulidade» en la tramitación del proyecto de las ZBE argumentando que no había existido una participación ciudadana, que carecía de un informe jurídico y que es desproporcionado, argumentos no compartidos por los técnicos municipales. Mientras, Vox argumentó su oposición señalando que las ZBE no están integradas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, vulneran el principio de proporcionalidad y son discriminatorias en función de la renta y que «implicarían excluir de la movilidad a casi la totalidad de la población».

Mientras, fueron también varios los ciudadanos que a título personal trasladaron sus discrepancias con las ZBE, muchos apuntando directamente que este tipo de herramientas que buscan mejorar la movilidad «vulneran» la Constitución Española y el ordenamiento jurídico «por limitar la libre circulación y el derecho a la propiedad privada». Otro vecino de la ciudad mostraba su rechazo argumentando que «la gran mayoría de coches emiten más emisiones que la gran mayoría de los que tenemos los ciudadanos pues trampean la normativa» y lamentaba «pagar un impuesto de rodaje por carreteras que no vamos a poder utilizar».

El cambio de vehículo para poder circular es otro de los motivos expuestos por los ciudadanos que alegaron para mostrar su oposición, llegando incluso a reclamar que se contemplen ayudas económicas para los cambios de vehículos, replicando desde el Concello que esas líneas de subvenciones son competencia de otras administraciones. Otras alegaciones llegaban a solicitar directamente, aunque las ZBE todavía no están en vigor, autorizaciones para poder acceder a sus domicilios al carecer sus vehículos de etiqueta ambiental.

Con el proyecto ya definitivamente aprobado, se activa la cuenta atrás para implantar las ZBE en una superficie de aproximadamente 67 hectáreas en el centro, Calvario y Bouzas. El Concello prevé varios meses de adaptación desde su entrada en vigor. Toca, por tanto, adaptarse a los cambios que vienen.