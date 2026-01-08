Acabada la Navidad... ¿cuándo vuelven a tener vacaciones los escolares?

Papá Noel y los Reyes Magos ya hicieron sus deberes esta Navidad. Ahora, les toca a los escolares, a los que la lluvia les dio la bienvenida en su regreso a las aulas tras casi 20 días de vacaciones. Por delante, semanas de hincar los codos y de aprendizaje antes del próximo parón, que no tardará en llegar.

Los más perezosos ya ponen la vista en las fechas del Entroido. El lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de febrero, no tendrán que ir a los centros educativos, por lo que disfrutarán de cinco días de minivacaciones. El próximo parón será el de Semana Santa: del 28 de marzo, celebración de la Reconquista de Vigo, hasta el 6 de abril. El curso se despedirá el 19 de junio.

Siguen las precipitaciones

Los chubascos continuarán en Vigo los próximos días. No se prevé que deje de llover, al menos, hasta el miércoles 14 de enero.