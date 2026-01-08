Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, calificó de «insostenible» la situación de la sanidad pública en la ciudad y alertó de un empeoramiento progresivo que está llevando al colapso, especialmente, del servicio de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro. Lo hizo tras conocerse la convocatoria de un paro por parte del personal de Urgencias ante la sobrecarga asistencial y la falta de profesionales, una situación que se vivió «hace 30 o 40 años»: «Creímos que no íbamos a volver a ver nunca».

Caballero puso el foco en la saturación del Cunqueiro, un hospital que, recordó, «se hizo para evitar precisamente esto», pero que hoy presenta «camillas por los pasillos» debido a la carencia de personal y de camas de hospitalización. «Las Urgencias están tan saturadas y tienen tal falta de personal que no pueden aguantar la presión», afirmó, a la vez que subrayó que los profesionales se han visto obligados a «declarar acciones» ante una situación límite.

El alcalde quiso trasladar un apoyo explícito a los sanitarios, tanto por «el trabajo excepcional que hacen» como por «el esfuerzo personal» que realizan para atender a un volumen de pacientes que no deja de crecer. También destacó su «calidad profesional y humana», algo que aseguró haber podido comprobar «hace muy poquito tiempo». A su juicio, el colapso de urgencias es solo la punta del iceberg de un problema que nace en la atención primaria.

Retrasos en los centros de salud

Caballero denunció retrasos en los centros de salud, con citas que se conceden «a 20 días vista», una demora que calificó de «insoportable». «¿Qué hace la gente? Es natural, se va a Urgencias», explicó, lo que termina por saturar también los PAC, que «no tienen el personal suficiente». El regidor reclamó la creación de más puntos de atención continuada en la ciudad, como hizo esta misma semana el BNG, y advirtió de que la falta de refuerzos está llevando al «colapso total de la sanidad» en Vigo.

El regidor fue especialmente crítico con la Xunta y con su presidente, Alfonso Rueda, al que reprochó estar «haciéndose fotos por el mundo» en lugar de acudir a Vigo para «disculparse con la ciudad» y abordar un problema que consideró «tan grave y tan serio». «¿Qué es eso de que no atienden a Vigo, la primera ciudad de Galicia?», se preguntó, al tiempo que enumeró las carencias actuales: déficit de personal en Urgencias, centros de salud y PAC, falta de camas para ingresos que obliga a mantener a pacientes en camillas y ausencia de espacio y planificación para ampliar el área de Urgencias.

«Todo por hacer», resumió Caballero, que insistió en que las imágenes de camillas en los pasillos de un hospital en el siglo XXI son «intolerables». Frente a esto, reiteró su respaldo a «todas las personas que trabajan en el ámbito de la sanidad» y agradeció «su extraordinario esfuerzo para cubrir las graves carencias de la Xunta de Galicia».