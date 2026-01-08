Los Bomberos de Vigo intervienen en un incendio en una vivienda okupada en el barrio de A Miñoca
El operativo cortó las calles de acceso mientras se realizaban las labores de extinción
Los Bomberos de Vigo y efectivos de la Policía Nacional intervinieron en la tarde de este jueves en el barrio vigués de A Miñoca para sofocar un incendio declarado en una vivienda unifamiliar.
La alerta se registró a las 18.15 horas, cuando los responsables de un negocio ubicado en uno de los bajos de la calle Fotógrafo Xaime Pacheco llamaron a emergencias tras percatarse de la situación en una casa situada en la acera de enfrente, según el relato facilitado. Los alertantes indicaron que el humo salía por encima de la fachada y que se había extendido por la zona, llegando a «inundar» toda la zona.
Durante el operativo, se procedió al corte de las calles de acceso para facilitar el trabajo de extinción. Por el momento, no ha trascendido si el suceso ha causado daños personales.
Los vecinos han señalado que la vivienda estaría okupada y que en los últimos años se habrían producido en el inmueble diversos incidentes, con intervenciones puntuales de la Policía Local, relacionados con sus moradores y con el consumo de drogas.
