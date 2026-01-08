Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG exige reforzar el PAC de Pizarro y abrir dos más en Navia y Teis

El BNG local denunció la «grave crise sanitaria que sofre a cidade, unha situación límite que xa non pode seguir a ser ignorada pola Xunta do Partido Popular». Para hacer frente al «colapso sanitario», exige «reforzar o PAC de Pizarro» y «crear dous novos en Navia e Teis».

