Más de tres horas para volar de Madrid a Vigo: un avión de Air Nostrum acaba en A Coruña

El mal tiempo, y principalmente la densa niebla con la que ha amanecido hoy Vigo ha jugado una mala pasada a los viajeros de uno de los primeros vuelos del día entre Madrid y Peinador. Un avión que, lejos de desviarse a Santiago, como es habitual, lo ha hecho mucho más lejos, alargando la duración del viaje de los pasajeros –como mínimo– más de tres horas.

Aunque el aeropuerto de Vigo presume del sistema antiniebla más puntero que permite aterrizar prácticamente a ciegas a los pilotos, no siempre las tripulaciones cuenta con la formación precisa para poder tomar tierra en esas condiciones. Todo apunta que es lo que ha ocurrido en esta ocasión, ya que los vuelos anteriores del día entraron sin problema en el aeropuerto de Vigo: un Air Europa procedente de Madrid y un Vueling, de Barcelona.

Los pasajeros afectados hoy son los del vuelo de Iberia operado por Air Nostrum que despegó e Madrid a las 8.45 horas y debía tomar tierra en Peinador a las 9.45. La nave tiene una capacidad total para 100 viajeros. A la altura de Pontevedra, sin embargo, la tripulación ni siquiera intentó aterrizar en Vigo, sino que inmediatamente tomo rumbo hacia el norte de Galicia.

Lejos de lo que es habitual, el avión de Air Nostrum no tomó tierra en Santiago, ya que según han confirmado fuentes oficiales de la aerolínea, tampoco pudieron tomar tierra en Lavacolla por la densa niebla que había, con lo que la nave se tuvo que ir a Alvedro, donde sí pudo aterrizar.

Avión Madrid-Vigo de Air Nostrum que se desvió hoy hacia A Coruña. / FlightRadar

Viajeros que debían tomar este vuelo luego hacia Madrid desde Vigo, han explicado que la aerolínea les ha reubicado en un autobús hacia A Coruña para poder subirse al avión.

Igualmente, los pasajeros que aterrizaron en la ciudad herculina han tenido que ser traídos a la urbe olívica por carretera. En ambos casos, los afectados han visto como un viaje de apenas 1 hora en avión entre Madrid y Vigo (y viceversa) se alarga, como mínimo, más de tres horas.

Baja visibilidad también en Madrid

Pero los problemas de baja visibilidad no se están resgistrando hoy solo en Galicia. Según a publicado en X la cuenta de controladores aéreos @controladores, también en Barajas la niebla ha cegado hoy el aeropuerto.

«Procedimientos de Baja Visibilidad activados en el aeropuerto de #Madrid Barajas. Demoras por seguridad. #SafetyFirst», han advertido a través de su cuenta de X.