Una avería deja sin luz a unos 200 vecinos en Teis y afecta a los semáforos
Los técnicos de Naturgy trabajan para reponer el suministro eléctrico
Una incidencia en el suministro eléctrico ha afectado este jueves a alrededor de 200 clientes en Vigo, según ha informado Naturgy, que ha precisado que la avería se registró a las 17.20 horas en la zona de Ríos, en el barrio de Teis.
La interrupción del servicio ha dejado sin luz a vecinos y a negocios del entorno y, además, ha provocado por momentos la desconexión de la red semafórica, lo que ha generado problemas puntuales en la circulación en el área afectada.
Fuentes de la compañía han señalado que los técnicos trabajan en estos momentos en la reposición total del suministro y que, a las 20.30 horas, la previsión era que aún quedara por delante más de una hora de trabajo antes de dar por solucionada la incidencia.
