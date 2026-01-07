Ellas son la excelencia académica

Tras el sorpaso masculino del año pasado, las mujeres han recuperado el cetro de la excelencia académica en la UVigo. Trece de los diecinueve premios extraordinarios de doctorado correspondientes al curso 2024/25 recaen en alumnas de los cuatro ámbitos.

Una hegemonía que también se repite en los premios extraordinarios de grado. El Consello de Goberno ya ha aprobado la concesión de esta distinción a las 31 egresadas y 22 egresados que acabaron sus carreras con los mejores expedientes. Y a ellos se unen otros ocho titulados –seis mujeres y dos hombres– que cursaron estudios en los centros adscritos.

En el caso de las mejores tesis defendidas en 2024/25, las investigadoras son mayoría en todos los ámbitos excepto en el tecnológico, donde Antía Fernández comparte distinción con otros dos compañeros que hicieron su doctorado en el Cintecx y un tercero de atlanTic.

Antía, que ha participado en las jornadas de puertas abiertas y en las actividades organizadas por Cintecx para promover las vocaciones entre las jóvenes, confía en que la presencia femenina en las carreras de ingeniería vaya en aumento. «Ves la cara de ilusión e interés de las niñas cuando les explicas lo que haces. Las cosas están cambiando y hay que transmitirles que si tienen un objetivo y les gusta de verdad, no hay ninguna barrera», subraya.

Antía Fernández Sanromán / Cedida

«Ser mujer no es una barrera para estudiar ingeniería»

La joven nigranesa iniciará en marzo «un nuevo capítulo» en Francia como investigadora ‘postdoc’ en la Escuela Nacional Superior de Tecnología e Industrias de Madera (Enstib): «Tengo muchas ganas e ilusión. La investigación es un camino muy competitivo y complicado, pero por ahora he sido muy afortunada consiguiendo becas y premios. Ya tengo esta pasión, pero te llena que valoren tu trabajo y que se vea que puede ser útil para la sociedad».

Estudió Ingeniería Química en la Complutense y, tras cursar un máster en la UVigo, desarrolló su doctorado dentro del grupo Biosuv (Bioingeniería y Procesos Sostenibles) del Cintecx. «Quería acabar la tesis en 3 años en vez de 4 para encaminarme por la vida académica. Fueron muchos meses trabajando muy intensamente y el premio extraordinario me hizo sentirme más orgullosa de lo que ya estaba. Y no solo es mío sino también de mis directores, Marta Pazos y Emilio Rosales, y de todos los que han estado mi alrededor, incluida mi familia, que siempre me ha animado», agradece.

Su tesis, que incluyó estancias en Portugal y en la Arizona State University, se centró en la búsqueda de nuevos materiales para aplicarlos en tecnologías avanzadas de tratamiento de efluentes hospitalarios, que pueden contener medicamentos y bacterias resistentes. «Es complejo para las depuradoras eliminar estos componentes emergentes y seleccioné materiales innovadores que sean eficientes y sostenibles pero también rentables», explica. Su estancia en el Enstib le permitirá seguir avanzando en esta línea, pero también aprender un novedoso tratamiento de captura y reconversión del CO2 para traerlo después a la UVigo.

En el ámbito de la ingeniería química la presencia de mujeres es más elevada –el propio grupo Biosuv está liderado por Ángeles Sanromán, directora del Cintecx– pero Aída, que también da alguna clase en Industriales, tiene muy pocas alumnas de otras ramas. «Ser mujer no es una barrera para estudiar ingeniería. Espero que deje de ser un impedimento», confía.

Imma Maietta / Cedida

«He regresado a Italia pero sigo colaborando con la UVigo»

Estudió Biotecnología en su ciudad natal de Nápoles y, aunque por entonces no hablaba ni una palabra de español, decidió solicitar una plaza de doctorado en el grupo de Inmunología que lidera África González en el Cinbio. Además de aprender el idioma con soltura y de disfrutar de una ciudad «muy bonita», Imma desarrolló durante cuatro años y medio una tesis sobre dianas terapéuticas para el cáncer de páncreas que le ha valido ser distinguida con el premio extraordinario. Un galardón que, en su caso, también es un reconocimiento a vivir alejada de los suyos. «Fue duro, pero, al final, gracias a los compañeros del laboratorio y a los amigos que hice fue una etapa muy divertida, como hacer un largo erasmus», compara entre risas.

«Me gustó mucho la experiencia en Cinbio. Desarrollamos modelos en 3D (esferoides y organoides) a partir de muestras de tumores de cáncer gástrico, páncreas y pulmón de pacientes del Cunqueiro. El cáncer de páncreas es un tumor raro, que no se diagnostica de forma temprana porque no hay síntomas y el proyecto de África me pareció muy interesante porque buscaba solucionar el problema de la resistencia a fármacos», explica Imma, que también tuvo de supervisora a Rosana Simón.

Pensar en estos pacientes le ayudaba en los momentos difíciles: «Tienes diez días con resultados malos y uno en el que te sale el experimento».

Tras doctorarse, Imma volvió a Nápoles, donde trabaja en el centro de diagnóstico SynLab: «La familia es la familia. He regresado a Italia pero sigo colaborando con la UVigo. También hacemos investigación aquí y hemos solicitado un proyecto europeo conjunto en el que también participa el biobanco del Cunqueiro».

Ve su futuro en la industria porque la carrera académica «es muy complicada y competitiva» y además no le gusta dar clases, pero ejerce de embajadora de la UVigo y ya ha animado a una compañera a realizar una estancia en el Cinbio. «Es muy nuevo y tiene equipos de última generación», destaca.

Paula Martínez Molares / Cedida

«Los menas no delinquen más que los nacionales»

Conocer a Ahmed, un joven de Bangladesh que en 2015 acudió a ella para evitar su expulsión del país y acabó siendo acogido por su familia en Vigo, desembocó en el rodaje del documental «Puerto Calma». sobre el hotel que albergó a 300 jóvenes llegados en patera a Canarias, y en un cambio de la temática de su tesis. De la mediación mercantil pasó a la protección jurídica y las garantías procesales de los menores extranjeros no acompañados. «Él siempre dice que yo le ayudé, pero, en realidad, él mucho más a mí. Y estamos los dos contentísimos porque ha habido otro premio. Acaba de conseguir la nacionalidad tras 15 años. Llegó como un regalo de Reyes», revela entusiasmada.

Paula desarrolló gran parte de su tesis mientras trabajaba como abogada y, en el último año y medio, pudo dedicarse por completo gracias a una beca de la Fundación Manuel Serra Domínguez: «Es un premio al esfuerzo. Había muy poco escrito sobre este tema desde el ámbito del derecho procesal y además he incluido muchos enfoques para señalar todas las lagunas y déficits que existen en el tratamiento de estos menores».

Su trabajo aborda la legislación internacional, nacional y comunitaria , además de analizar cómo el término mena «ha ido evolucionando hasta ser utilizado de forma negativa y estigmatizante». Y, en la parte del derecho procesal en sí, analiza la situación de vulnerabilidad de estos menores cuando se enfrentan a la justicia y todas las barreras que se encuentran, desde los problemas con la determinación de la edad, al derecho a una interpretación o la falta de abogados de turnos de oficio especializados. «Y desmiento bulos porque no cometen más delitos que los nacionales», apunta.

También agradece el apoyo de su supervisora, Esther Pillado: «Es un referente en temas sociales y de menores y desde el principio apostó por esta tesis. Fue clave y me ayudó en todo».

Paula es profesora de la UVigo desde octubre y espera que su tesis marque una línea de estudio: «Ojalá . Muchos alumnos me preguntan sobre este tema para sus TFG».