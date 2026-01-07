Retenciones en la salida del puente de Rande en sentido Vigo por un camión averiado que quedó cruzado en la vía

A las 17.10 horas de este miércoles, un particular avisó a Emerxencias 112, informando de que un camión había quedado cruzado a la salida del puente de Rande, en sentido hacia Vigo, causando las consecuentes retenciones.

La incidencia se produjo en el kilómetro 149 de la AP-9 y desde Emerxencias 112 descartan que se haya tratado de un accidente. De hecho, la Guardia Civil, que se personó en el lugar junto al servicio de mantenimiento de carreteras, ha matizado que se habría tratado de una avería.

El tráfico en el tramo donde el camión quedó frenado es ahora fluido, pero lento y cauteloso, mientras el conductor del tráiler espera que acuda la asistencia técnica que pueda remolcar el vehículo del lugar.