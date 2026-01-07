Personal de Urgencias del Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»

El personal del Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro acaba de denunciar la situación «crítica» y de «colapso» que arrastra el servicio desde hace años, motivada por la «falta de espacio físico, la ausencia de soluciones estructurales y una sobrecarga asistencial continua». Ante la falta de respuestas por parte de la administración, denuncian, los profesionales han acordado el inicio de parones diarios como medida de protesta. Según explican en un comunicado, el servicio se está prestando en condiciones «claramente insuficientes», con un proyecto de ampliación paralizado desde hace años mientras la demanda asistencial no deja de crecer.

Ante la «falta de respuestas y soluciones estructurales», el personal ha decidido que «a partir de hoy iniciaremos un parón diario de 17:00 a 17:15 horas, como medida de protesta, que se mantendrá de forma indefinida». En este sentido, subrayan que «en todo momento se garantizará la atención a las urgencias vitales». La situación se ha visto agravada por «una época de pico de gripe especialmente grave», con «un elevado número de pacientes que requieren ingreso hospitalario». Sin embargo, denuncian que «debido a la falta de camas disponibles en el hospital, muchos de estos pacientes permanecen varios días en el Servicio de Urgencias, a pesar de estar ya indicados para ingreso en planta».

Esto obliga al personal a «atender simultáneamente a los nuevos pacientes que acuden por urgencias y a pacientes que ya son ingresos hospitalarios, pero que continúan ocupando espacios en Urgencias», lo que «incrementa de forma notable el colapso del servicio y dificulta gravemente la atención adecuada a todos los pacientes». Como consecuencia, advierten, «se generan saturación, retrasos, hacinamiento y un deterioro evidente de la calidad asistencial», con impacto directo en «la seguridad de los pacientes y las condiciones de trabajo del personal».

«Los profesionales sanitarios estamos comprometidos con nuestros pacientes, pero no podemos seguir sosteniendo un sistema basado en el sacrificio personal, la improvisación constante y el deterioro progresivo de la salud de los trabajadores», concluye el comunicado.