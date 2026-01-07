Las nuevas audiencias preliminares saturan las agendas de los juzgados penales de Vigo
La Ley de Eficiencia Judicial introduce una audiencia previa antes del juicio para abordar la admisión de pruebas o tratar de alcanzar una conformidad
La reforma supone en la práctica un doble señalamiento y está dando lugar a maratonianas jornadas con hasta 12 vistas en una sola mañana
La sombra de la Ley de Eficiencia Judicial (Ley 1/2025) es muy alargada. Esta ambiciosa reforma legal es la que ha introducido los revolucionarios tribunales de instancia y la que ha impuesto la ya asentada mediación como requisito inexcusable para pleitear en el ámbito civil. Pero éstos no son los únicos cambios. Hay bastantes más y uno de ellos es la creación de un nuevo trámite en la jurisdicción penal: la denominada audiencia preliminar que debe celebrarse de forma previa al juicio.
Esta comparecencia tiene por objeto que las partes puedan proponer prueba de cara al futuro juicio e incluso alcanzar una condena de conformidad que evite su celebración. Pero si no se fragua este acuerdo la medida supone en la práctica un doble señalamiento que ya está teniendo consecuencias en las agendas de los tres juzgados de lo Penal de Vigo, que se han saturado con jornadas en las que se acumulan, entre estas audiencias previas y los juicios de toda la vida, hasta 12 señalamientos en una sola mañana.
La ley impulsada por el ministro Félix Bolaños introduce esta nueva audiencia preliminar en el seno del procedimiento abreviado, es decir, en el grueso de los asuntos que van a juicio en Vigo y concretamente a sus juzgados penales. Una circular emitida en noviembre por la Fiscalía General del Estado centrada exclusivamente en este cambio legal señala que esta comparecencia tiene la «inequívoca finalidad» de preparar el juicio oral, decidir sobre la admisión de pruebas, depurar defectos procesales o abordar posibles nulidades por vulneración de derechos fundamentales. Y quizá lo que tenga más impacto es que en esta audiencia, si hay acuerdo entre las partes, ya se puede materializar una condena de conformidad, lo que pone fin en ese momento al procedimiento y evita la celebración del juicio.
Sin movilizar a testigos ni peritos
«En noviembre y diciembre hemos tenido muchas jornadas de diez señalamientos e incluso más porque, junto a los juicios, estamos fijando también audiencias preliminares», explican en un juzgado vigués. La ventaja de la audiencia es que solo se debe citar a la Fiscalía, a las partes personadas (acusación particular si hay y defensa) y al acusado o acusados. Y si hay conformidad, ya no se va a juicio ni deben trasladarse al juzgado innecesariamente los testigos y peritos. Pero si el pacto no se produce, algo que también está sucediendo, el juicio es obligado: esto supone que el juzgado ha tenido que realizar dos señalamientos para un único procedimiento, y no solo uno como sucedía antes de la reforma que entró en vigor este pasado 2025.
Lo cierto es que esta audiencia y otros pasajes de la nueva ley buscan potenciar la conformidad «como instrumento idóneo para agilizar la Administración de Justicia en el marco del proceso penal». Los pactos forman parte del día a día judicial desde hace años. En 2023, por ejemplo, más del 60% de las sentencias dictadas por los juzgados penales olívicos fueron condenas suscritas tras acuerdos alcanzados entre la Fiscalía y las defensas, es decir, tras asumir su culpabilidad los acusados a cambio de una rebaja en sus penas. Ahora, la audiencia preliminar facilita aún más las conformidades, máxime porque se ha suprimido el límite penológico de seis años de prisión que existía para llegar a un acuerdo, lo que permite introducir estas negociaciones en casos graves donde antaño no estaba permitido.
Un trámite ya previsto en el jurado popular
La audiencia preliminar sigue sin estar prevista para procedimientos graves como los sumarios (donde entran en juego delitos graves y penas especialmente severas) y, en el caso del Tribunal de Jurado, la ley que regula el tribunal popular ya la tenía contemplada en su artículo 31, siendo posible alcanzar conformidades de forma previa a que el jurado esté constituido, algo que en Vigo ya ocurrió en el caso del crimen de Sárdoma, en el que un acusado de matar a su padre aceptó casi 6 años de prisión, o recientemente en el procedimiento por el asesinato machista de Beatriz en Baiona, en el que el agresor se conformó con 25 años de cárcel y 30 de destierro.
Una cuestión importante relacionada con las nuevas audiencias previas es que, y eso es algo en lo que se extiende la citada circular de la Fiscalía, se introduce la audiencia a la víctima del delito por parte del Ministerio Fiscal (de carácter reservado) como «requisito previo» para alcanzar una conformidad en determinados supuestos. «La audiencia será preceptiva cuando la gravedad o trascendencia del hecho o la intensidad y la cuantía sean especialmente significativos», se concreta. El objetivo es que la víctima sea informada de los motivos por los que se alcanza ese acuerdo y de los términos del mismo. Y es que una de las principales quejas de las personas perjudicadas por un delito que no están personadas con abogado es la escasa información a la que tienen acceso. Este trámite resulta por tanto clave para acabar con una desinformación que causa gran estrés emocional a quienes ya han pasaron por el calvario de un delito.
Entre estafas, agresiones y robos
Los tribunales encargados de investigar delitos son los de Instrucción. Es superada esa fase cuando entran en juego los de lo Penal, así como la sala de esta materia de la Audiencia (en Vigo es la Sección Quinta), que es la que se encarga de sentar en el banquillo a los acusados por los delitos más graves, entre ellos los homicidios y asesinatos que debe enjuiciar el jurado popular.
A los juzgados de lo Penal, concretamente, se les elevaron a lo largo del pasado año un total de 1.410 procedimientos para llevar a juicio. Los robos y hurtos, las estafas y las agresiones, incluidas las que se producen como consecuencia de la violencia de género, son las vistas orales más habituales. También tienen peso los delitos que se cometen contra la Administración de Justicia: los quebrantamientos de órdenes de alejamiento y/o de prohibición de comunicación son los más frecuentes dentro de los de este grupo. Abundan, asimismo, los juicios por delitos contra la seguridad vial. En todos estos casos, excepto en los que se tramiten como vistas rápidas, hay que introducir ahora la obligada audiencia preliminar previa al juicio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- El nuevo túnel de Vigo estará coronado por una «lengua» verde
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- La ría de Vigo recibe al tercer mayor «tanque flotante» para peces vivos del mundo
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa