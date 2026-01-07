Las nuevas audiencias preliminares saturan las agendas de los juzgados penales de Vigo

La sombra de la Ley de Eficiencia Judicial (Ley 1/2025) es muy alargada. Esta ambiciosa reforma legal es la que ha introducido los revolucionarios tribunales de instancia y la que ha impuesto la ya asentada mediación como requisito inexcusable para pleitear en el ámbito civil. Pero éstos no son los únicos cambios. Hay bastantes más y uno de ellos es la creación de un nuevo trámite en la jurisdicción penal: la denominada audiencia preliminar que debe celebrarse de forma previa al juicio.

Esta comparecencia tiene por objeto que las partes puedan proponer prueba de cara al futuro juicio e incluso alcanzar una condena de conformidad que evite su celebración. Pero si no se fragua este acuerdo la medida supone en la práctica un doble señalamiento que ya está teniendo consecuencias en las agendas de los tres juzgados de lo Penal de Vigo, que se han saturado con jornadas en las que se acumulan, entre estas audiencias previas y los juicios de toda la vida, hasta 12 señalamientos en una sola mañana.

La ley impulsada por el ministro Félix Bolaños introduce esta nueva audiencia preliminar en el seno del procedimiento abreviado, es decir, en el grueso de los asuntos que van a juicio en Vigo y concretamente a sus juzgados penales. Una circular emitida en noviembre por la Fiscalía General del Estado centrada exclusivamente en este cambio legal señala que esta comparecencia tiene la «inequívoca finalidad» de preparar el juicio oral, decidir sobre la admisión de pruebas, depurar defectos procesales o abordar posibles nulidades por vulneración de derechos fundamentales. Y quizá lo que tenga más impacto es que en esta audiencia, si hay acuerdo entre las partes, ya se puede materializar una condena de conformidad, lo que pone fin en ese momento al procedimiento y evita la celebración del juicio.

Sin movilizar a testigos ni peritos

«En noviembre y diciembre hemos tenido muchas jornadas de diez señalamientos e incluso más porque, junto a los juicios, estamos fijando también audiencias preliminares», explican en un juzgado vigués. La ventaja de la audiencia es que solo se debe citar a la Fiscalía, a las partes personadas (acusación particular si hay y defensa) y al acusado o acusados. Y si hay conformidad, ya no se va a juicio ni deben trasladarse al juzgado innecesariamente los testigos y peritos. Pero si el pacto no se produce, algo que también está sucediendo, el juicio es obligado: esto supone que el juzgado ha tenido que realizar dos señalamientos para un único procedimiento, y no solo uno como sucedía antes de la reforma que entró en vigor este pasado 2025.

Lo cierto es que esta audiencia y otros pasajes de la nueva ley buscan potenciar la conformidad «como instrumento idóneo para agilizar la Administración de Justicia en el marco del proceso penal». Los pactos forman parte del día a día judicial desde hace años. En 2023, por ejemplo, más del 60% de las sentencias dictadas por los juzgados penales olívicos fueron condenas suscritas tras acuerdos alcanzados entre la Fiscalía y las defensas, es decir, tras asumir su culpabilidad los acusados a cambio de una rebaja en sus penas. Ahora, la audiencia preliminar facilita aún más las conformidades, máxime porque se ha suprimido el límite penológico de seis años de prisión que existía para llegar a un acuerdo, lo que permite introducir estas negociaciones en casos graves donde antaño no estaba permitido.

Un trámite ya previsto en el jurado popular

La audiencia preliminar sigue sin estar prevista para procedimientos graves como los sumarios (donde entran en juego delitos graves y penas especialmente severas) y, en el caso del Tribunal de Jurado, la ley que regula el tribunal popular ya la tenía contemplada en su artículo 31, siendo posible alcanzar conformidades de forma previa a que el jurado esté constituido, algo que en Vigo ya ocurrió en el caso del crimen de Sárdoma, en el que un acusado de matar a su padre aceptó casi 6 años de prisión, o recientemente en el procedimiento por el asesinato machista de Beatriz en Baiona, en el que el agresor se conformó con 25 años de cárcel y 30 de destierro.

Una cuestión importante relacionada con las nuevas audiencias previas es que, y eso es algo en lo que se extiende la citada circular de la Fiscalía, se introduce la audiencia a la víctima del delito por parte del Ministerio Fiscal (de carácter reservado) como «requisito previo» para alcanzar una conformidad en determinados supuestos. «La audiencia será preceptiva cuando la gravedad o trascendencia del hecho o la intensidad y la cuantía sean especialmente significativos», se concreta. El objetivo es que la víctima sea informada de los motivos por los que se alcanza ese acuerdo y de los términos del mismo. Y es que una de las principales quejas de las personas perjudicadas por un delito que no están personadas con abogado es la escasa información a la que tienen acceso. Este trámite resulta por tanto clave para acabar con una desinformación que causa gran estrés emocional a quienes ya han pasaron por el calvario de un delito.