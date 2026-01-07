¿La melatonina es perjudicial?

La melatonina está de actualidad tras la publicación reciente de un abstract con una investigación que muestra una relación entre su uso prolongado y un mayor riesgo de diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El estudio incluye datos de 130.000 personas y pretende advertir sobre la toma durante largos periodos de tiempo.

Pero, ¿es peligroso este suplemento? ¿Quién y cuándo puede tomarlo? La experta viguesa en sueño Isabel Portela, que además es enfermera y docente, explica que esta supuesta investigación debe ser revisada con cautela, pues todavía no es un documento certero. «Aún no fue publicada en una revista de gran prestigio y no hay un registro de las dosis de melatonina ni de las comorbilidades de los pacientes», advierte. Es decir, que no se puede comprobar si los afectados desarrollaron insuficiencia cardíaca por tomar melatonina o porque realmente ya presentaban daño cardíaco debido a un insomnio mantenido durante mucho tiempo. Con todo, y aunque anima a leerlo con sentido crítico, también considera que es una oportunidad para tratar los riesgos de tomar en exceso o cuando no se debe este suplemento.

«Es un fantástico cronorregulador. Si nuestro organismo funciona correctamente, la luz nos mantiene activos y cuando empieza a haber oscuridad se produce la melatonina, que es la hormona que induce el sueño. El problema es que mucha gente la toma y espera que el sueño llegue de la nada. De nada vale tomarla si no te adaptas también, si estás con el móvil estimulando la vista», señala Portela.

Hay situaciones en las que su uso es recomendable, como en los niños «que han perdido el ritmo del sueño», aunque apunta que siempre debe ser prescrita por un neuropediatra. Pero en la mayoría de los casos, la experta recuerda que para el insomnio la primera línea de tratamiento, según la Sociedad Española del Sueño, es la terapia cognitivo-conductual. «Se basa principalmente en controlar bien los estímulos lumínicos, planificar el día, mantener una correcta higiene del sueño e ir rompiendo esos pensamientos limitantes. Muchas personas empiezan a no dormir bien porque tienen pensamientos intrusivos», valora.

Otro factor importante es conocer muy bien los horarios biológicos de cada persona. Explica que hay a quien le sienta bien levantarse a las seis de la mañana, mientras que otros funcionan mejor de noche. «Al vivir fuera de nuestro reloj biológico es cuando se pueden producir cronodisrupciones, como ocurre con el jet lag. En este tipo de situaciones puede entrar en juego la melatonina», aunque Portela insiste en que siempre debe hacerse bajo recomendación de un profesional. «Me da mucha pena ver las farmacias llenas de caramelos de melatonina», zanja.