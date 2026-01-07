Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Jorge Garnelo
Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
El empresario Carlos Fontán ha registrado «Aguas de Lérez», ya la embotella en Disbepo y prevé producir 100.000 unidades este año, en el que dará el salto a la exportación.
Mateo Garrido Triñanes
Gallegos en Venezuela reclaman un futuro mejor: «Mi pensión no da para un saco de harina»
Gallegos de la diáspora en Venezuela relatan a este diario la situación que se vive en el país caribeño desde hace años, donde acceder a los bienes más básicos es en muchas ocasiones una odisea. «Mi marido falleció de hepatitis por no poder conseguir medicación», lamenta una caraqueña hija de migrantes.
Lara Graña
Marfrío y Pernas entierran el hacha de guerra y pactan su divorcio
Firmada la venta del 50% de Central Lomera Portuguesa, que sale del perímetro de la antigua Atunlo. Incluye la retirada de las demandas legales.
Víctor P. Currás
Teis y Chapela se liberan de sus «cadenas» en infraestructuras: de ganar la Vía Verde a humanizar la AP-9
Durante los últimos 60 años el barrio ha estado separado por los viales de acceso a Vigo. Tras el antiguo trazado ferroviario a Chapela, Transportes pone el foco ahora en los cinco pasos superiores de la autopista.
R. V.
Lotería de Navidad 2025, en directo | El Teatro Real abre sus puertas para vivir el Sorteo Extraordinario de Navidad
Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.
Rafa López
El ansiado Gordo de Navidad: los gallegos nos jugamos 4 décimos este 2025
Unos 83 euros, que dan para comprar 4 décimos, es lo que nos gastamos de media en Galicia para optar a un primer premio que apenas da para comprar un piso en una gran ciudad, y cuya probabilidad de acierto es similar a la de hallar un grano concreto de arroz en 30 platos de paella.
Julio Pérez
La venta de Aludec mengua aún más el ecosistema de proveedores del motor de capital gallego
La integración en CIE Automotive «permitirá reforzar la viabilidad y el proyecto industrial a largo plazo», explica la compañía de componentes decorativos, que mantendrá sus equipos directivos y no prevé un impacto en el empleo.
Pablo Galán
Cuenta atrás para que entren en funcionamiento las zonas de bajas emisiones de Vigo
El gobierno local aprobará este viernes el proyecto, pendiente después de la ordenanza que lo regulará. Caballero reitera su rechazo: «Debía haberse planificado de otra forma, pero no queremos sancionar».
Irene Bascoy
La madre de una supuesta víctima del acoso sexual de José Tomé: «Besteiro me dijo que no podía hacer nada»
La madre de la víctima que se reunió con José Ramón Gómez Besteiro para contarle el supuesto caso de acoso sexual por parte de José Tomé relató esta noche en televisión que su hija, que está a tratamiento psicológico, «fue a tomar un café con el presidente de la Diputación, y él le dijo que no necesitaba estudiar tanto para sacar la plaza en el Ayuntamiento de Monforte, que tenía que acostarse con él», a lo que ella se negó.
Carolina Sertal
Os Premios Bazán apostan por un futuro en igualdade
Rosa Fontaíña, Silvia Torres e Menchu Lamas, recollen os galardóns pola súa carreira de liderado e feminismo, impulsados por FARO e o Concello de Vigo. As distincións outorgáronse nunha gala chea de humor e reivindicación na que se deixou patente que a historia e o momento actual están inzados de mulleres invisibilizadas.
