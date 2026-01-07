La cuesta de enero universitaria

Los universitarios afronta ya su particular cuesta de enero con la traca final del primer cuatrimestre del curso, con los exámenes esperando en el horizonte para comprobar si han sido aplicados durante los últimos meses en sus respectivas titulaciones. Esto provoca ya llenos totales en las bibliotecas de la ciudad, que llevan con horarios extraordinarios desde el arranque de diciembre abriendo sus puertas tanto en fines de semana como en festivos.

La biblioteca de Peritos, en Torrecedeira, es un ejemplo perfecto de cómo los estudiantes tienen que olvidar cuanto antes el paréntesis navideño y olvidarse de celebraciones para centrarse en apuntes y libros y así poder obtener las mejores notas posibles en las pruebas. Durante todo el día, fue difícil encontrar un hueco libre en las mesas, palpándose la tensión entre los jóvenes. Toca estos días, por tanto, madrugar para no tener problemas a la hora de hincar los codos.

Estudiantes concentrados durante la jornada. / Pablo Hernández Gamarra

Además, está previsto que desde este jueves vuelva a aplicarse el horario especial nocturno que ya funcionó entre el 9 y el 19 de diciembre y que posibilita que tanto la biblioteca situada en As Lagoas-Marcosende como la de Torrecedeira extiendan su apertura hasta pasada la medianoche, concretamente hasta las 00,30 horas, algo que se mantendrá hasta el día 16 de enero, indican desde la Universidad de Vigo. Los fines de semana y festivos únicamente se permite la estancia en la sala de estudio y no el préstamo de libros ni acceder a recursos electrónicos.

El primer cuatrimestre del curso universitario finalizará el viernes 23 de enero, mientras que cuatro días más tarde está previsto que arranquen las clases del segundo, según se aprobó en el calendario académico para la vigente edición 2025-2026.