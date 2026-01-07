Vigo estrena unas rebajas de invierno «descafeinadas»: «Demandamos un período fijo de descuentos»

El ocaso de las fiestas navideñas viene acompañado del comienzo de las rebajas en las tiendas, que este martes engalanaron de carteles con números y porcentajes la ciudad de Vigo. El comercio 'online' ha desdibujado un período que antaño reunía a multitudes en los establecimientos a pie de calle, aunque todavía atrae a una gran parte de la sociedad. Además, «al estar liberalizadas las rebajas, ya no tienen ese efecto como tenían antes», explica a FARO el presidente de Vigo Comercio, Roberto Giráldez, que demanda precisamente establecer de nuevo una etapa fija para el abaratamiento de los productos.

Este 7 de enero, tras la resaca de Reyes, los establecimientos de la urbe amanecieron con los primeros vigueses en busca de gangas. El tiempo, en general, acompañó: a pesar de algunas lluvias aisladas, el agua respetó la cita para, a partir de mañana, hacer acto de presencia diariamente y hasta nuevo aviso. «Aunque sea por devoluciones de regalos y cambios de tallas, siempre hay movimiento, sobre todo más al principio», abunda Giráldez, quien define actualmente las rebajas como «descafeinadas» y «'light'».

«Antiguamente, había colas de gente esperando la apertura de las tiendas porque había bastantes oportunidades al existir un comienzo y un final concreto, ahora ya no existe»: «Las asociaciones de comerciantes, las federaciones y nuestros asociados demandamos que esto se vuelva a instaurar, tanto en las rebajas de invierno como en las de verano», insiste.

Debido a esta realidad, a día de hoy, el trajín de consumidores «se limita a un par de semanas», cuando «antes duraba mucho más», zanja el presidente de Vigo Comercio. El plazo de descuentos suele prolongarse en la mayoría de las firmas hasta finales de febrero o inicio de marzo.

Se prevé que los gallegos sean los españoles que menos gasten durante esta época de descenso de precios, alrededor de 90 euros por persona, según un estudio del comparador financiero Banqmi. Esta cifra supone 4,91 euros más que el año pasado. En el lado opuesto, figura La Rioja con 118,13 euros