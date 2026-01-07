Caballero critica el silencio de la Xunta para financiar la reforma de Balaídos: «Nos ignoran»

Malestar del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en relación al proyecto de Balaídos para el Mundial 2030, criticando que la Xunta no se haya pronunciado sobre la propuesta del regidor de financiar la ampliación del estadio a partes iguales entre Concello, Diputación y Xunta.

«Estamos ante otra mala noticia para Vigo porque la Xunta sigue sin contestar a la propuesta, nos ignoran y no dice nada pese a que cumplimos todos los requisitos para ser sede y pido esa financiación a tercios porque el Mundial es un evento global y al campo no vendrá solo gente de aquí, sino de la provincia y de toda Galicia», explicó Caballero.

Por otro lado, el alcalde vigués volvió a arremeter contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, insinuando una posible prevaricación del mandatario federativo por no incluir a Vigo entre las sedes propuestas ante la FIFA. «No lo pienso yo, pero alguna gente puede que sí», indicó el regidor olívico, insistiendo en que Balaídos está en igualdad de condiciones con otras ciudades. «¿Por qué otros que están igual o incluso peor son candidatos y Vigo no, porque Louzán es militante del PP y no quiere o es que Rueda le dijo que solo podía haber una en Galicia? Es una coalición anti Vigo", concluyó Caballero.