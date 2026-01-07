Binter despega el año con vuelos entre Vigo y Canarias desde 90 euros
La aerolínea ofrece en la actualidad vuelos diarios desde Peinador a las islas con 12 frecuencias semanales
La aerolinea Binter arranca el nuevo año con un Bintazo, como así llama a la ofensiva promocional que abarata sus vuelos, y en este caso, a los que conectan con el aeropuerto de Vigo.
Desde hoy y hasta el 19 de enero se podrán adquirir billetes a precios muy reducidos para viajar «en modo canario» entre Vigo y Canarias del 1 de marzo al 30 de junio de 2026.
«A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta Gran Canaria o Tenerife, o cualquiera de las otras islas Canarias con aeropuerto haciendo escala en las anteriores», explica la compañía en un comunicado.
En la actualidad Binter ofrece vuelos diarios entre Vigo y Canarias con 12 frecuencias semanales a través de los aeropuertos de Gran Canaria (martes, miércoles, jueves, viernes y domingo) y Tenerife Norte (a diario, desde el pasado diciembre). «Además, mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos interinsulares en conexión, aprovechando los 220 trayectos diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago», añaden desde la aerolínea.
