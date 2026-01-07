Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU intercepta petrolero rusoEl premio del Niño MarcosGallegos Tragedia SuizaAgua gallega TitanicInfraestructuras estatales VigoRetirada Aspas
instagramlinkedin

Binter despega el año con vuelos entre Vigo y Canarias desde 90 euros

La aerolínea ofrece en la actualidad vuelos diarios desde Peinador a las islas con 12 frecuencias semanales

Una avión de Binter en el aeropuerto de Vigo.

Una avión de Binter en el aeropuerto de Vigo. / Marta G. Brea

R. V.

La aerolinea Binter arranca el nuevo año con un Bintazo, como así llama a la ofensiva promocional que abarata sus vuelos, y en este caso, a los que conectan con el aeropuerto de Vigo.

Desde hoy y hasta el 19 de enero se podrán adquirir billetes a precios muy reducidos para viajar «en modo canario» entre Vigo y Canarias del 1 de marzo al 30 de junio de 2026.

«A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta Gran Canaria o Tenerife, o cualquiera de las otras islas Canarias con aeropuerto haciendo escala en las anteriores», explica la compañía en un comunicado.

En la actualidad Binter ofrece vuelos diarios entre Vigo y Canarias con 12 frecuencias semanales a través de los aeropuertos de Gran Canaria (martes, miércoles, jueves, viernes y domingo) y Tenerife Norte (a diario, desde el pasado diciembre). «Además, mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos interinsulares en conexión, aprovechando los 220 trayectos diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago», añaden desde la aerolínea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents