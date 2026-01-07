La Audiencia de Vigo archiva un caso por la muerte de un paciente de 38 años tras ingresar en Urgencias

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción 8 de decretar el sobreseimiento provisional y archivo de una causa abierta por la muerte de un paciente de 38 años que falleció cinco horas después de ingresar en el servicio de Urgencias de un centro hospitalario vigués.

El paciente entró en Urgencias a las 09.33 horas con dolor abdominal, vómitos y otra sintomatología tras habérsele practicado, dos días antes, una colonoscopia y una gastroscopia. Falleció a las 14.30 horas de ese día: fue una muerte natural secundaria a una sepsis de origen abdominal en forma de apendicitis con peritonitis, asociada a su vez a una trombosis coronaria aguda con la producción de un infarto de miocardio.

Aunque se concluyó que hubo una pérdida de oportunidad durante el proceso de triaje, al no priorizarse adecuadamente la situación del paciente, los jueces consideran que establecer una sospecha de sepsis abdominal no era sencillo. Concluyen que no se atisban «indicios de una actuación médica irreflexiva, ni de un abandono, dejadez o desidia en la atención del paciente que puedan fundamentar la existencia de una imprudencia de carácter penal».

La sala señala que el fatal desenlace se produjo con extraordinaria rapidez y que la patología del paciente era muy grave y de difícil detección, con una mortalidad fijada en el 66% «aún en los casos en que se brindase la atención más adecuada que se pueda imaginar».