Los Reyes Magos también trajeron frío entre todos sus regalos

El habitual decreto que firma el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para que los vecinos puedan disfrutar de los Reyes Magos sin mojarse surtió efecto este año, pero eso sí, muchos no contaban con el frío que trajeron Sus Majestades, aunque no fue excusa para que los más pequeños disfrutasen desde muy temprano de los regalos que Melchor, Gaspar y Baltasar les dejaron en sus casas después de una intensa noche por las gélidas calles viguesas, con los termómetros llegando a bajar de los dos grados en los instantes previos al amanecer.

La madrugada fue, por lo tanto, muy fría, pero eso no desanimó a los jóvenes que aprovechan sus últimos días de vacaciones para disfrutar de la Noche de Reyes, tanto en las fiestas organizadas como en las calles. En los alrededores del auditorio Mar de Vigo, donde había un evento desde la medianoche, se pudo ver a muchos haciendo botellón, ya que en la fiesta no se servía alcohol al poder acceder también menores de edad.

Operarios de limpieza trabajaron a destajo para tener todo listo tras la fiesta nocturna. / Alba Villar

Las zonas de marcha viguesas también vivieron un gran ambiente que obligó, ya con la mayoría en sus casas, a doblar esfuerzos a las brigadas del servicio municipal de limpieza para recoger la basura generada durante la noche de fiesta.

Con el sonido de los despertadores, fueron los más pequeños los que empezaron a animar el Día de Reyes deseosos de ver qué regalos les habían dejado en sus casas los Reyes Magos, decidiendo muchos de ellos desafiar a las bajas temperaturas (Meteogalicia registró el pico más alto a las 1.00 horas con poco más de 10 grados) para probar los juguetes.

Un niño muestra sus habilidades sobre un patinete. / Pablo Hernández Gamarra

El paseo de Samil y la pista de patinaje fue uno de los lugares preferidos por niños y niñas para empezar a darle uso a patines, monopatines, bicicletas o triciclos, mientras que también se pudo ver por la ciudad un intenso trasiego de muñecas o bolsas para compartir con otros familiares los regalos que Sus Majestades habían decidido dejar en los hogares.

Las panaderías y pastelerías trabajaron también a destajo para servir manjares típicos de este día como el roscón de Reyes, con largas colas en varios establecimientos que, por otro lado, son sinónimo también que las navidades están ya en sus últimos coletazos.