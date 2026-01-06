El proyecto para abrir Toralla al público, pendiente aún de salir a exposición pública tras incumplir varios plazos
El Ministerio de Transición Ecológica no ha sido capaz de dar a conocer el expediente pese a que fue contratado hace más de un año
El Gobierno ya advierte del «plazo incierto» para que sea una realidad la senda prevista por las potenciales alegaciones
A finales de 2024, el Gobierno aprobaba un contrato para contar con un proyecto que permitiese abrir al público la Isla de Toralla más allá del acceso a la playa permitido. Sin embargo, los plazos que se manejaban para ir dando pasos que posibilitasen la ejecución de las obras para contar con una senda que rodease la isla no se han cumplido y el expediente continúa pendiente de salir a exposición pública pese a que el Ministerio de Transición Ecológica garantizase en varios momentos a lo largo del año pasado que así sucedería.
La licitación estipulaba un plazo de seis meses para elaborar el proyecto, por lo que habría tenido que estar listo antes de verano, pero en una visita a Vigo, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró que sería finalmente en septiembre, pero tampoco sucedió. Unas semanas más tarde, fuentes ministeriales garantizaban que antes de cerrar 2025 podría ser consultado por la ciudadanía, pero nada.
La última comunicación oficial tiene fecha del 10 de diciembre. En una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, el Gobierno indicaba que seguía en marcha la redacción del expediente y que «salvo circunstancias sobrevenidas, se espera disponer de este documento en unas semanas para, seguidamente, someter el mismo a información pública». Alertaba el Ejecutivo, sin embargo, que antes procedía realizar una revisión interna para cumplimentar todos los requisitos administrativos que podrían prolongarse «otras semanas».
Con este horizonte incierto, es esperable una dilación de los plazos todavía mayor una vez se consiga por fin someter el documento al escrutinio público, ya que el propio Ministerio de Transición Ecológica reconoce que es previsible que un alto número de alegaciones y su potencial alcance complique la tramitación del proyecto. «A partir de la información pública y oficial, comienza el periodo de análisis de alegaciones e informes, de plazo incierto», apuntan desde el Gobierno. Todo apunta, por tanto, a que la batalla por abrir Toralla al público requerirá mucha paciencia.
