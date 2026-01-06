Las Illas Atlánticas recibieron cerca de medio millón de visitas en 2025, el 65% a las Cíes

El Parque Nacional das Illas Atlánticas acogió a 490.888 visitantes a lo largo de 2025, año en el que las islas Cíes volvieron a ser las más concurridas con 323.357 visitantes.

Las visitas aumentaron fuera del periodo estival en las Illas Atlánticas, con 13.784 durante la Semana Santa -2.214 más que en el mismo periodo de 2024- y con un «aumento generalizado de la afluencia» en los meses de mayo, junio y octubre, según la Xunta.

Sin embargo, fue durante el verano cuando se concentró un «mayor volumen de viajeros». Tal y como ha indicado en una nota de prensa, el mes de agosto, con un total de 163.654 personas, fue la temporada de «máxima afluencia». Durante julio y junio, además, las islas recibieron 132.751 y 82.719 visitantes respectivamente.

Asimismo, ha destacado la cifra de viajeros que acudieron a la isla de Cortegada: 10.588. Las islas Cíes, pese a ello, volvieron a ser las más concurridas con 323.357 visitantes.

Ons, la segunda más visitada

Ons, por su parte, recibió a 142.309 visitantes, un número prácticamente idéntico al del año anterior (142.442). La isla de Sálvora, la última visitable del Parque Nacional, acogió a 14.634 personas en 2025.

El Ejecutivo autonómico ha ensalzado el trabajo de la Conselleria de Medio Ambiente con el objetivo de «desestacionalizar los viajes» a lo largo del año y fomentar las visitas a las islas de Sálvora y Cortegada, que son las menos concurridas.

Los trabajos de publicitación se basan en «actividades educativas y de voluntariado ambiental» desarrolladas en los archipiélagos y en «cursos, presentaciones y acciones formativas» en el Edificio Cambón y en centros escolares vigueses.