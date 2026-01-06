Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Illas Atlánticas recibieron cerca de medio millón de visitas en 2025, el 65% a las Cíes

En concreto fueron 490.888 las personas que se acercaron a alguno de los cuatro archipiélagos gallegos, de las que 323.357 desembarcaron en el vigués

Viajeros desembarcando en el muelle de las islas Cíes.

Viajeros desembarcando en el muelle de las islas Cíes. / FDV

E. P.

El Parque Nacional das Illas Atlánticas acogió a 490.888 visitantes a lo largo de 2025, año en el que las islas Cíes volvieron a ser las más concurridas con 323.357 visitantes.

Las visitas aumentaron fuera del periodo estival en las Illas Atlánticas, con 13.784 durante la Semana Santa -2.214 más que en el mismo periodo de 2024- y con un «aumento generalizado de la afluencia» en los meses de mayo, junio y octubre, según la Xunta.

Sin embargo, fue durante el verano cuando se concentró un «mayor volumen de viajeros». Tal y como ha indicado en una nota de prensa, el mes de agosto, con un total de 163.654 personas, fue la temporada de «máxima afluencia». Durante julio y junio, además, las islas recibieron 132.751 y 82.719 visitantes respectivamente.

Asimismo, ha destacado la cifra de viajeros que acudieron a la isla de Cortegada: 10.588. Las islas Cíes, pese a ello, volvieron a ser las más concurridas con 323.357 visitantes.

Ons, la segunda más visitada

Ons, por su parte, recibió a 142.309 visitantes, un número prácticamente idéntico al del año anterior (142.442). La isla de Sálvora, la última visitable del Parque Nacional, acogió a 14.634 personas en 2025.

El Ejecutivo autonómico ha ensalzado el trabajo de la Conselleria de Medio Ambiente con el objetivo de «desestacionalizar los viajes» a lo largo del año y fomentar las visitas a las islas de Sálvora y Cortegada, que son las menos concurridas.

Los trabajos de publicitación se basan en «actividades educativas y de voluntariado ambiental» desarrolladas en los archipiélagos y en «cursos, presentaciones y acciones formativas» en el Edificio Cambón y en centros escolares vigueses.

