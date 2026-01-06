El autor del mejor mural del mundo en 2025 llega a Vigo este año

Con sello local, pero también de Italia, Venezuela, Madrid, Portugal, Ourense, Lugo o Valencia, el gran museo al aire libre de Vigo sumará este año 13 obras. Forman parte de la 12.ª edición del programa municipal «Vigo, cidade de cor», que ha permitido en las 11 ediciones anteriores embellecer más de un centenar de medianeras, escaleras, muros o suelos repartidos por diversos puntos de la urbe, lienzos sobre los que los artistas reflejan su enorme talento, a la vez que ponen en valor sus entornos. «Vigo es una ciudad artística y queremos que el arte urbano acompañe esta dimensión con creaciones de calidad extraordinaria que inundan nuestros espacios de color», resume el alcalde olívico, Abel Caballero.

El artista lucense Tirso Paz, conocido como Bublegum, realizará una intervención en el edificio del número 28 de Castelao. Autodidacta y con trayectoria internacional, su obra combina realismo y grafiti, con especial protagonismo para el retrato femenino, la naturaleza y su denominado «estilo ornamental»: una fusión de animales y complejas filigranas.

Iria Prol —nacida en Ermua (Bizkaia), pero criada en Xinzo (Ourense)— dejará su huella en la medianera situada en el número 5 de la calle Pardillo.

Ilustradora, muralista y diseñadora gráfica, ya ha participado en ediciones anteriores del programa con trabajos en centros educativos. Actualmente, combina proyectos de diseño gráfico e ilustración con la realización de murales y la docencia.

La artista valenciana Laura Álvarez, residente en Nueva York, actuará en la pista deportiva cubierta ubicada entre el Camiño Canceló y la calle Irmáns Misioneiros dos Doentes Pobres, en Teis. Ilustradora y muralista, ha recibido varios premios y subvenciones que ha utilizado para promover las artes entre los jóvenes del Bronx y para crear trabajos que inicien conversaciones sobre ecología, feminidad, racismo, tradición, desigualdad e inmigración.

Teo Pirisi (Moneyless), nacido en Milán, donde reside, llevará su trabajo a la pista deportiva de la calle A Anduriña, en el entorno de Martínez Garrido. Sus creaciones, que se expresan a través de la geometría, se realizan con el menor coste posible, como refleja su alias. Trabaja como ilustrador y diseñador gráfico y, en los últimos años, ha expuesto su obra tanto en Italia como internacionalmente.

Vanesa Álvarez y Lorena Arévalo, del colectivo Expostas (con varias obras en la ciudad), intervendrán en el edificio del número 3 del Camiño Cordoeira, en el entorno de Beiramar. Este proyecto nace de la colaboración de diferentes mujeres relacionadas con el arte urbano, el activismo a través del arte y el cambio social con el objetivo del empoderamiento femenino: visibilizar a la mujer en la calle no solo como artista, sino también como motivo de creación.

A su vez, se embellecerán varios puntos del Barrio de Ribadavia por parte de artistas relacionados con esta zona de la urbe: las escaleras de la calle Colombia, próximas a la Praza Isabel a Católica (actuará Roberto Argüelles), una medianera del centro Fillas de María Inmaculada (Gustavo Félix Suasnabar y Cristina Del Carmen Pino Cabezas) y un muro de la Primeira Travesía do Barrio de Ribadavia, próximo a la calle Ribadavia (David Lorenzo).

Cerca, en las escaleras en zigzag de Vázquez Varela, verterá su talento la artista visual multidisciplinar Raquel de la Coba, madrileña. Graduada en Bellas Artes, cuenta con amplia experiencia en muralismo de gran formato tanto a nivel individual como colectivo.

María Corrales Orovio actuará en la pista deportiva municipal de la calle Verderol, en las proximidades de la avenida Alcalde Gregorio Espino. Como arquitecta centrada en arte urbano con experiencia en Chile, Francia y España, muestra interés en la transformación urbana a través de la técnica, la geometría y el color para reactivar espacios que nos invitan a relacionarnos, interactuar y convivir.

La pintora y muralista portuguesa Jacqueline de Montaigne, que vive y trabaja entre Cascais y la Isla Príncipe, en el Golfo de Guinea, participará con una obra en el número 40 de la calle Cataluña. Es reconocida internacionalmente por su uso de métodos tradicionales de dorado: la ha distinguido como una voz única en el circuito internacional de galerías y en la escena global del arte urbano. Suma más de 120 intervenciones públicas de gran formato.

Habraham Barrios, ganador de la Batalla mural 2025, intervendrá en la medianera de Toxal, 7. El artista venezolano, afincado en Vigo desde hace más de ocho años, desarrollará su obra como premio por haber vencido el certamen municipal.